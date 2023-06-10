Baldırına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

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Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde inşatta dengesini kaybedip düşen Hüseyin Başaran´ın (42) baldırına demir saplandı. Yaralı işçi, baldırındaki demirle birlikte kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi´nde yapımı süren hükümet konağı inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışırken dengesini kaybedip düşen Hüseyin Başaran´ın sağ baldırına demir saplandı. Kanlar içinde kalan Başaran´ın yardımına mesai arkadaşları koştu. Demiri keserek Başaran´ı güvenli yere alan arkadaşları, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale bulunup, kanamayı durdurdu. Yaralı işçi, bacağına saplanan demirle birlikte, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Başaran´ın baldırındaki demir, ameliyatla çıkarıldı.

Polis ekipleri de inşaata gelerek incelemelerde bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2023-06-10 13:30:19



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