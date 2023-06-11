Trabzon'da ölü yunus, karaya vurdu

Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon),(DHA)-TRABZON'un Sürmene ilçesinde ölü yunus, sahilde kayalığa vurdu.
Balıklı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kayalıklarda hareketsiz bir yunus olduğunu fark etti. 1,5 metre uzunluğundaki yunus için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, yunusun ölü olduğunu belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet yarası görülmeyen yunus için incelenecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Salim SARIKOÇ
2023-06-11 09:57:33
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