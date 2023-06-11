Trabzon'da ölü yunus, karaya vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da ölü yunus, karaya vurdu

DHA

Trabzon'da ölü yunus, karaya vurdu


Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon),(DHA)-TRABZON'un Sürmene ilçesinde ölü yunus, sahilde kayalığa vurdu.
Balıklı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kayalıklarda hareketsiz bir yunus olduğunu fark etti. 1,5 metre uzunluğundaki yunus için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, yunusun ölü olduğunu belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet yarası görülmeyen yunus için incelenecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Salim SARIKOÇ
2023-06-11 09:57:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Faslı Hale Trabzon'a gelin geldi
YEREL HABERLER Faslı Hale Trabzon'a gelin geldi
Trabzon'da inşaat işçisi bacağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da inşaat işçisi bacağına saplanan demirle ...
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, hedeflerini anlattı:
YEREL HABERLER Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, hedeflerini ...
Nenad Bjelica: Başarılı olacağımızdan şüphem yok
YEREL HABERLER Nenad Bjelica: Başarılı olacağımızdan şüphem yok
Baldırına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Baldırına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu sporcularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ...
Trabzon'da atık kumaşlardan tasarlanan kıyafetler sergilendi
YEREL HABERLER Trabzon'da atık kumaşlardan tasarlanan kıyafetler ...
Kayan mahallede göç ve endişeli yaşam
YEREL HABERLER Kayan mahallede göç ve endişeli yaşam
Trabzonsporlu futbolcular Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat edildi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcular Arif Boşluk ve Taha ...
Şampiyon voleybol takımından Trabzonspor Kulübü'ne ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon voleybol takımından Trabzonspor Kulübü'ne ...
Trabzon'da görülen şap hastalığı kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da görülen şap hastalığı kontrol altına ...
Of'ta "Bilim Fuarı" düzenlendi
YEREL HABERLER Of'ta "Bilim Fuarı" düzenlendi
Azerbaycanlı turistlere Trabzon'daki sağlık imkanları tanıtıldı
YEREL HABERLER Azerbaycanlı turistlere Trabzon'daki sağlık imkanları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.