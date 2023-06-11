Parkta oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti (2)



`ÇOCUK BİR YERE KAFASINI ÇARPTI SANIYORDUK´

Yoğun bakımda tedavisi süren ve hayati tehlikesi devam eden oğlunun başına mermi isabet ettiğini hastanede çekilen tomografi sonrası öğrendiklerini belirten Kerem Can Özdemir´in babası İsa Özdemir (44), "İnşallah kimsenin çocuğunun başına böyle bir olay gelmez. Bizim içimiz çok yanıyor. Bir an önce o kurşunu atanın yakalanıp cezasını almasını istiyoruz. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Evimizin önünde bahçede oldu. En güvenilir bildiğimiz yer. Daha önceden haberlerde çok rastlıyorduk bu olaylara. Yakın zamanda da yine fındık bahçesindeki oğlunu kaybeden babanın haberini izlemiştim haberlerde. İçimiz yanmıştı. İnsan' Başına gelmez' zannediyor. Biz çocuk bir yere kafasını çarptı sanıyorduk. Hastaneye geldiğimizde çekilen filmlerde anlaşıldı oğlumun başına mermi isabet ettiği. Kurşun müdahale edilemeyecek yere kadar inmiş. Kafasının üstünden girmiş ve bayağı ilerlemiş. Eşim de hamile son zamanlarındaydı. Doğuma çok az bir süre kalmıştı. O da olayın şokunu atlatamıyor. Doktorlar eşimi de gözetim altında tutuyorlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selay SAYKAL

2023-06-11 14:45:38



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