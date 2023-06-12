Kur'an kursu mezuniyet yemeğinde 188 kişi zehirlendi 

Aleyna KESKİN/ARSİN (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Arsin ilçesinde Kur'an kursunda düzenlenen mezuniyet töreninde ikram edilen yemek sonrası rahatsızlanan 188 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri sonrası 181 kişi taburcu edilirken, 7 kişi müşahede altına alındı. Valilik konuyla ilgili inceleme başlattı.
İlçedeki Yeşilyalı Kur'an Kursu´nda akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet töreninde ikram edilen yemek sonrası katılımcılar rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 188 kişi, başvurdukları ilçe ve kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Uygulanan tedavinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 181 kişi taburcu edildi. Hastanede takip amaçlı 7 kişinin tedavisi de sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Yeşilyalı Kur'an Kursu'nda yapılan mezuniyet töreninde ikram edilen yemekten yiyenlerin bir kısmı, bir süre sonra bulantı, kusma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarımıza başvuruda bulunmuştur. Hastanelerimize başvuruda bulunan toplam 188 kişiden 7 kişinin takip amaçlı yatışları yapılmıştır. Diğerlerinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmişlerdir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Arsın Aleyna KESKİN
2023-06-11 23:59:59
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