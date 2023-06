Mustafa Hacıkerimoğlu: Trabzonsporlular Vakfı kurulmalı

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, camiadaki kırgınlıkların giderilmesi gerektiğini belirterek, "Trabzonspor'un geçmiş başkanları ve yöneticileri bir masanın etrafında toplanamıyorsa bunu konuşması gereken kişiler bizleriz. Trabzon'un her renginin kucaklayan ve temsili olan bir Trabzonsporlular Vakfı kurulmalı" dedi.

TFF eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor´un tüzük tadilatı yapılmasını istediği düzenlemeler ve camiada son dönemlerde yaşanan gelişmeleri düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Bordo-mavili camiada gönül kırgınlığı yaşayan herkesten camianın bir parçası olarak özür dilediğini söyleyen Hacıkerimoğlu, Trabzonspor'un eleştirilere iyi yanıt veremediğini belirtti. Kongrelerde arkadaşlık anlayışıyla hareket edilmesinin duygudan uzaklaşarak camianın parçalanmasına yol açtığını ifade eden Hacıkerimoğlu, "Trabzonspor'un geçmiş başkanları ve yöneticileri bir masanın etrafında toplanamıyorsa bunu konuşması gereken kişiler bizleriz, Trabzonspor camiasıdır. Bir an evvel Trabzonspor başkanları ve yöneticilerinin Trabzonspor'u konuşmak, tartışmak, takımın içinde bulunduğu zamanı değerlendirmek önündeki politikasını, vizyonunu tartışmak üzere barışı tesis etmek zorundadır" dedi.

"DAHA BARIŞÇIL BİR TÜZÜĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Trabzonspor´un tüzük çalışmalarına katkı sağlamak için görüşmeler ve çalışmalar yaptığını söyleyen Mustafa Hacıkerimoğlu delegelere, "Trabzonspor camiası yapacağı bu yeni anayasa ile bundan sonra sportif politikasını, ekonomik politikasını, hukuk politikasını, halkla ilişkilerle olan politikanı çoğunluğun kararıyla yeni anayasa ile zamana taşınma dediğimiz bir formatta yeniden tartışmalıdır. Bu konuda İstanbul'da bir grup hukukçu arkadaşımızda yazımına başladığı bir çalışma yürütüyoruz. 6 yıldır Trabzonspor camiasının büyüklerini ziyaret ediyorum. Kapı kapı gezip Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu konuştuk. Ziyaret ettiğim insanlardan olumsuz bir cevap almadım ama kırgınlıklar ve küskünlüklerle karşılaştım. Onun için yeni anayasada daha barışçıl, hepimiz kucaklayan yasakların kalktığı bizi bir ve beraber yaşatacak yeni bir tüzüğe ihtiyacımız var. Bu tüzüğü Trabzonspor'un ilgili kurulları değil Trabzonspor camiası ve delegasyonu yapmak zorundadır. Onun için delegeye sesleniyorum. Trabzonspor'a yeni bir anayasayı gelin yapın" sözleriyle seslendi.

"BÜYÜK KULÜPLERİN VAKFI VAR, BİZİM YOK"

Hacıkerimoğlu, Trabzonspor´un politikalarına yön verip geleceğini şekillendirmek için bir vakıf kurulması önerisinde bulunarak şöyle konuştu:

"Trabzonspor Vakfı kurulmalı. Bizim rakibimiz olan büyük kulüplerin hepsinin vakfı var bizim yok. Trabzonsporlular Vakfı´nın camiayı kucaklayan, temsil eden bir mütevelli heyeti oluşturulmasını ve Trabzonspor'un politikalarına yön veren, ekonomik sorunlarla camianın sorunlarını koordine eden, Trabzon'un her renginin kucaklayan ve temsili olan bir Trabzonsporlular Vakfı kurulmalı. Seçme ve seçilme hakları, divan seçimleri, Divan Başkanlığı seçiminde aday olanlarla ilgili kısıtlamaların tamamen kalkmasını ve Trabzonspor yönetimiyle ilgili sınırlamaların da kaldırılmasını istedik"

