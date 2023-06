Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor

"İşimiz daha önceki dönemlere göre daha zor fakat imkansız değil'

"Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım"

"Bayrama kadar yönetimin bulması gereken 17 milyon Euro daha var. Karşılığı her gün de artıyor"

"Takımın net bütçesi 25 buçuk milyon Euro'ya indi"

Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Toplamda 680 milyon TL gibi gider kalemlerimiz var. Bunun içinde takım giderleri yok. Net ifadelerle şunu diyorum; Trabzonspor'un takım bütçesini içine katmadan gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım ve bunu yapmak zorunda. İşimiz daha önceki dönemlere göre daha zor fakat imkansız değil" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün güncel borç durumu ve göreve geldikleri dönemden bu yana yapılan çalışmaları, bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla anlattı.

Divan ve denetim kurulu başkanları ile üyelerinin de eşlik ettiği toplantıda konuşan Başkan Doğan, Kulüpler Birliği'nin son yapılan toplantısında, tüm futbol kulüplerinin ekonomik darboğazının görüşüldüğünü aktardı. Bordo mavili kulübü bekleyen ödemeler hakkında da bilgi veren Doğan, "Kongrede açıklanan borcumuz 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Göreve başladığımız günde ise 3 milyar 32 milyon TL civarındaydı. Burada önemli konu yıllık faiz anapara geri ödemeleri 205 milyon TL. Yıllık kur farkı giderleri ise 150 milyon TL. Toplamda 680 milyon TL gibi gider kalemlerimiz var. Bunun içinde takım giderleri yok. Net ifadelerle şunu diyorum; Trabzonspor'un takım bütçesini içine katmadan gelirleri giderlerini karşılamıyor. Bunu net şekilde bilinmesi lazım" diye konuştu.

"24 MİLYON EURO ÖDEDİK, 17 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK"

Trabzonspor'u Haziran ayı sonuna kadar 17 milyon euroluk acil ödeme beklediğini anlatan Doğan, "Göreve başladığımız tarihte 2023 yılı borçsuzluk yazısı alabilmek için 18 milyon ödememiz gerekiyordu. Eğer borçlar ödenmeseydi, oyuncuların serbest kalması ve bonservislerden kaynaklı zararı 55 milyon Euro civarında olacaktı. Bu ödenmeseydi kaosla karşı karşıya kalırdık. Yönetim bu borçları ödemek için sabah akşam çalışıyor. Yönetime giren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok büyük zorluklara katlanarak bu işin içine girdiler. Geldiğimiz günden beri 24 milyon Euro borç ödedik. Borçların yaklaşık yarısı sponsorluklar ve loca satışlarıyla kazandırıldı, geri kalan 12 milyon Euro ise yönetici katkılarıyla karşılandı diyebiliriz. Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken ve bazı oyuncuların serbest kalmasına sebep olabilecek tutar 17 milyon Euro. Bir kısmı toplandı; ama bayrama kadar yönetimin bulması gereken 17 milyon Euro daha var. Karşılığı her gün de artıyor. Trabzonspor kulübü bunların tamamının planlamasını yaparak ilerlemek ve bunu camiasıyla paylaşmak durumunda" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN BÜTÇESİ 25 MİLYON EURO'YA İNDİ"

Başkan Doğan, başkanlık öncesi ve sonrasındaki kulübün borç durumunu değerlendirerek, "Takım bütçemiz devraldığımız dönemde 42 milyon Euro'ydu. Şampiyon olduğumuz dönem ortalama bütçe 27 buçuk milyon Euro civarındaydı. Takım bütçesini artırmak harcamaları yapmak illa başarılı olacaksınız anlamına gelmiyor. O dönemde bulunmuştum, bu hatada payım olduğum için buna sahip çıktım ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bunda benim de payım var. Takımın net bütçesi 25 buçuk milyon Euro'ya indi. Yapılacak transferler var. Aramızdan gidecek oyuncular var. Hedefimiz 25 milyon Euro seviyelerinde; yüzde 10 artısı olabilir. Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım ve bunu yapmak zorunda. Borçların sürdürülebilir hale getirilmesine ve sahada dik duruşuyla mücadelesini veren bir takım yapmak hedefindeyiz. İşimiz daha önceki dönemlere göre daha zor fakat imkansız değil" şeklinde konuştu.

"ALTYAPIDA OYUNCULARIN PLANLAMAYLA ÇIKTIĞINA İNANMIYORUM"

Altyapıdaki revizyon çalışmalarındaki güncel durumu paylaşan Doğan, şöyle konuştu:

"Altyapı konusu, ülkemizdeki ekonomi bu duruma geldikten sonra herkesin üzerinde durması gereken çok ciddi bir konu haline gelmiştir. Altyapıda dönem dönem bazı oyuncular çıkıyor ama bu oyuncuların belli bir planlamayla çıktığına ben inanmıyorum. Bizim dönemimizde de bu oldu. Double Pass ile 1 yıl önce anlaşma yaptık ve çok ciddi bir planlama içindeyiz. Önümüzdeki süreçte Trabzonspor'a çok ciddi yatırımlar getireceğine inanıyoruz. İzlenimlerimiz bu yönde. TFF de bizden sonra bu firmayla çok büyük bir çalışma içine girdi. Temmuz sonunda organizasyonun son halini getirip bize teslim edecekler. Yine pilot takım gibi işbirliği anlamında birçok takımla anlaşmalar yapıyoruz. Akçaabat Sebatspor'la bu toplantıdan sonra bir anlaşma yapacağız."

"ŞAMPİYONLUK BELGESELİNDE SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR"

Doğan, geçen yıl yayınlanması beklenen ve tamamlanamayan şampiyonluk belgeselinde son aşamaya gelindiğini de belirterek, "Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli konusu Trabzonspor'un kuruluş tarihinde yayınlamak istiyoruz. Bugüne kadar uzadı geldiğimiz 3 aydan beri ciddi uğraş veriyoruz. Son rötuşlar yapılıyor. Tüm dünyanın gündemine gelecek, herkes tarafından konuşulacak bir şampiyonluk belgeseli yaptığımızdan emin olabilirsiniz. İnanılmaz emek ve çalışma yapıldı. Bunu karşılığını da göreceğimiz inanıyorum" dedi.

"FORMA LANSMANI 24 HAZİRAN'DA"

Yeni sezon formalarını 24 Haziran'da yapılacak lansman ile tanıtacaklarını duyuran Doğan, "Yeni sezon formalarımız için planlama yapıyoruz. 24 Haziran'da yayınlayacağız. Türkiye'de daha önce yapılmamış ve dünyada örneğine fazla rastlamadığımız bir organizasyonla forma tanıtımı hazırlandı" ifadelerini kullandı.

"TÜZÜK KONGRESİ FARKLI OLACAK"

Kulüpteki diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan "Yeni tüzüğümüz konusunda arkadaşlarımız komisyon dahilinde çalışmaya devam ediyor. Bu tüzük kongresi diğerlerinden farklı olacak. Çünkü bakanlığın bizden istediği belli başlı konular var. Yine Trabzonspor'un kadın komisyonu kurulumunda son aşamaya geldik. Bu konuda örnek olmak istiyoruz ve bundan sonraki yönetimlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u tebrik ediyor, Giresunspor'un da lige geri dönmesini temenni ediyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-06-13 15:45:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.