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Ertuğrul Doğan: 1 oyuncu transferi bitti, 2 tanesi imza aşamasında

DHA

Ertuğrul Doğan: 1 oyuncu transferi bitti, 2 tanesi imza aşamasında


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 'Orsic ve Petkovic için 4 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamları vermeyeceğiz. Bunun dışında 1 oyuncu transferi bitti, 2 tanesi imza aşamasında" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sohbet toplantısı düzenledi. Doğan, transfer iddiaları, yönetim kurulunun transfer politikası ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri hakkında konuştu. Stadyuma isim sponsorluğu konusunda ilerleme kaydettiklerini söyleyen Doğan, "Görüşmelerimiz sürüyor. Son aşamadayız. SPK´ya bilgi vermeden isim açıklayamayız" diye konuştu.
"TECRÜBESİNİ ACI OLARAK YAŞADIM"
Yabancı futbolculara verilen imza parasının dünyanın bir gerçeği olduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan şu ifadeleri kullandı: "Yaptığımız ilk transferde imza parası vermedik ama şartlar uygun gelişti, zamanında müdahale ettik. Burada ben ve yönetim kurulunun bakacağı şey, maliyet toplamının ne olacağı. Bu, imza parası vermeyeceğiz anlamına da gelmiyor. Örneğin, bonservisi 2 milyon Euro olabilir ama iyi ve genç bir oyuncudur, yatırım şansı görebiliriz, maaşı da 300 bin Euro´dur. Trabzonspor yıllık 2 buçuk, 3 buçuk milyon Euro maliyetlerle oyuncu transferi yapmayacak. İlerde şartlar gelişir, önemli bir yarışın içinde olunursa o zaman farklı olabilir. Bu süreçleri yolda göreceğiz. Tabii ki zirve için yarışacağız ama mantıklı ve doğru bütçelerle yapacağız. Maaşını ödeyemeyeceğin bir oyuncuyu aldığın zaman çok farklı sorunlarla karşı karşıya geliyorsun. Acı tablosu da şu an karşımızda. Bunun tecrübesini çok acı olarak yaşadım. Böyle bir hata yapma şansımız yok."
"SABİT KUR MÜMKÜN DEĞİL"
Yabancı oyuncuların maaşlarının güncel döviz kuruna sabitlenmesine yönelik soruyu yanıtlayan Doğan, "Sabit kur uygulaması teknik olarak mümkün değil. Yabancı oyuncularla anlaşmayı Euro olarak yapıyoruz. Herhangi bir bankaya da geriye dönük opsiyon yapma şansımız Bankalar Birliği anlaşması doğrultusunda yok. Euro´daki artışı da doğru planlayarak belirli öngörüler içerisinde yapmalıyız. Maşını ödeyemediğimiz oyuncudan verim alma şansımız yok. Şampiyon olduğumuz sene en önemli şey, maaşların her ay sonunda otomatik olarak futbolcuların hesaplarına geçmesiydi" ifadelerini kullandı.
"UĞURCAN VE ABDÜLKADİR´İN MAAŞ KONUSUNDA SERZENİŞLERİ VARDI"
Takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür´ün geçen sezon maaşlarının diğer oyunculara göre düşük olması, oyuncuların takımdan ayrılma isteği ve takımdaki maaş dengesine yönelik soruyu yanıtlayan Doğan, "Uğurcan ve Abdülkadir Ömür´ün takımdan ayrılmak istediği yönünde bir şey bana gelmedi. Geçen sene bu arkadaşlarımızın maaşlarıyla olarak haklı serzenişleri vardı. Benle görüştüler ve maaşlarında yüzde 100´e yakın zam yaptık. Şu an Euro´daki artıştan sonra yine belli oyuncularla arasında fark oluştuğu doğrudur ama o tip oyuncularla bizim yollarımızın devam etme şansı olmadığı için aralarında farklılık oluşmayacak. Takım içi denge bu işin ana unsuru. Bir önceki sezonda kurulan dengenin takıma nasıl yansıdığını gördük. Bozulan dengenin etkisini bu yıl da gördük. Buradan üzerimize düşen gereken dersleri çıkardık ve gerekli adımları atıyoruz" dedi.
"İŞİMİZ ÇOK ZOR AMA YAPMAK ZORUNDAYIM"
Doğan, Trabzonspor´un artan borçlarının kulübün geleceğine yönelik kamuoyunda yarattığı kaygıları ise şöyle yanıtladı: "Trabzonspor Futbol A.Ş. bir anonim şirketi. Bir şirketin başarılı olması için bazı sebepler var. Trabzonspor bunları yerine getiremiyor ama başarı istiyor. Biz bunlar için ciddi planlar yaptık. Bugüne kadar olmadı, şimdi niye olsun diye düşünüyoruz. Benim bunu böyle düşünme şansım yok. Bu borçların yönetilebilir hale getirilebilmesi için çok önemli projeler üzerinde çalışıyoruz ve son aşamaya geldi. Bunları şimdi açıklayamıyorum çünkü önce başka yerlere tebliğ edilmesi lazım. Çok kısa süreçlerde bunları paylaşacağız. İşimiz çok zor ama yapmak zorundayım, bunları bilerek buraya talip oldum. Ben Trabzonspor´a zarar verecek hiç bir işin içinde olmam, vicdanen de olamam. Trabzonspor´un şampiyonluğunun maddi olarak çok cüzi rakamlarda katkısı oldu. Ama Trabzon şehrinin bizlerin sizlerin bu şampiyonluğa ihtiyacı vardı. Maliyeti yüksek oldu ama olması gerekiyordu. Trabzonspor camiası bir araya geldiği müddetçe bu sorunların üstesinden gelir. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz"
"KULÜBÜN SATILMASI GENEL KURUL KARARIDIR"
Başkan Doğan, hükumetin kulüplerin satılmasının önünü açacak bir yasa tasarısı içinde olduğu ve satılacak ilk kulüplerden birinin Trabzonspor olacağı iddialarını da, "Kulübün satılması kararı genel kurulun kararıdır. Bununla ilgili herhangi bir konu bana gelmedi. Kulüpler Birliği´nde de konuşulmadı. Böyle bir yasa hazırlığı içinde olunduğunu da duymadım" şeklinde yanıtladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nin kamulaştırılmasına yönelik soruyu yanıtlayan Doğan, "Yeni Ulaştırma Bakanımızla önümüzdeki hafta içinde görüşme yapmayı planlıyoruz. Kendisi uygun olursa hafta için Ankara´ya gideceğiz" dedi.
"MEHMET BÜYÜKEKŞİ´Yİ DESTEKLİYORUZ"
Başkan Doğan, Haziran aynın sonunda gerçekleşecek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi´yi destekleyeceklerini belirterek, "Mehmet Büyükekşi dışında bir aday görünmüyor. Beni ziyaretinde konuşmalarımızda bir aday olmasa bile Trabzonspor Kulübü'nün rahatsızlıklarını kendisine anlattım. Kendisi de anlayışla karşıladı ve çözüm önerilerini bize sundu. Başkanın, Türk futboluna katkıları olacağına inanıyorum" diye konuştu.
"BEN ALMADIM, SEN İSTEDİN KONULARINI KAPATMAK İSTİYORUM"
Transfer edilecek oyunculara yapılacak tüm harcamalarda açık olacaklarını söyleyen Doğan şöyle konuştu: "Dönemimizde böyle bir şeye imza atmayacağız. Oyuncunun gerçek maliyeti neyse ben burada çıkıp yönetim kurulu arkadaşlarımla paylaşacağım. İlk transferimizde bunu yaptık. Bir evrakta oyuncunun bilgileri, anlaşma yılı, aldığı rakam, altında isteyen hocanın, scout, asbaşkan ve başkanın imzası olacak. Bunu da Divan Kurulu´yla paylaşacağız. Bununla ben almadım, sen istedin gibi konuları kapatmak istiyorum."
"34 YAŞ YABANCI OYUNCU TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"
Yabancı futbolcu transferlerinde yaş sınırı getireceklerini de açıklayan Doğan, "Yabancı oyuncu transferinde 33-34 yaşında oyuncu transferi yapmayacağız. Ekstra durum olursa ayrıdır. Marek Hamsik gibi bir oyuncu vardır takıma farklı bir şey katabilir. Bu hocanın kararıdır, belki hiç bu talebi olmayacak. Yönetim kurulu olarak düşüncemiz bu şekilde."
"2 OYUNCU İMZA AŞAMASINDA"
Trabzonspor´la ismi anılan Orsic ve Petkovic´in transferiyle ilgili iddialara açıklık getiren Doğan, "Orsic ile hocamızın talebi doğrultusunda ilgileniyoruz. Kendisi için 4 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamları vermeyeceğiz. Petkovic için de 4 milyon Euro isteniyor, o rakamları vermeyeceğiz. Bunun dışında 1 oyuncu transferi bitti, 2 tanesi imza aşamasında. İsimleri basına yansımadı" dedi.
"MEVCUT OYUNCULARA GELEN BİR TALEP YOK"
Doğan, Trezeguet ve Bakasetas´a transfer geldiği iddialarını da, "Trezeguet ve Bakasetas´a herhangi bir talip yok, onlardan da bize gelen bir talep yok. Takımdaki mevcut oyunculara gelen bir talep yok" diye konuştu.
"KADIN FUTBOL TAKIMINI KAPATMAYACAĞIZ, SPONSOR BULDUK"
Kadın futbol takımının kapatılacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Doğan, "Ciddi bir sponsorluk anlaşmasında son aşamadayız. 20 gün içinde sonuçlanacak ve yeni sezon planlamasına başlayacağız. Kapatmak gibi düşüncemiz yok. Kadın komisyonu kurarken kadın futbolunu kapatmak mümkün değil" sözleriyle tamamladı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-06-14 09:33:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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