Trabzon'da yayla göçüne 'şap' engeli; 86 mahalleye karantina



Selay SAYKALSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Kutlugün Mahallesi'nde, 2 besiciye ait ahırlardaki 20 büyükbaşta, SAT-2 serotipi şap hastalığı tespit edildi. Tarım Müdürlüğü ekipleri 'şap' aşılaması başlatılırken, 86 mahalle karantinaya alınıp, hayvan giriş-çıkışları da yasaklandı. Karantina bölgelerinde hayvanların yayla göçü hareketliliği geçici süreliğine durduruldu.

Ortahisar ilçesi Kutlugün Mahallesi'nde, 24 Mayıs'ta 2 besiciye ait ahırlardaki 20 büyükbaşta, SAT-2 serotipi 'şap' hastalığı görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından filyasyon çalışması başlatılıp, hastalık bulaşan büyükbaşlar aşılandı. Virüsün görüldüğü mahalle başta olmak üzere bölgedeki 86 mahalle, 1 ay süreyle karantinaya alındı. Muhtarlıklar aracılığıyla karantina duyusu yapılan mahallelere hayvan giriş-çıkışları yasaklandı. Virüsün, farklı kentlerden getirilen otlardaki hayvan dışkısıyla yayıldığı belirlenirken, karantina bölgelerindeki hayvanların yayla göçü hareketliliği de geçici süreliğine durduruldu. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağı duyurulurken, Kutlugün Mahallesi'nde kurbanlık hayvan pazarının bu yıl kurulmaması kararı alındı.

'HAYVANLAR İYİLEŞMEYE BAŞLADI'

Şap hastalığına yönelik filyasyon çalışmasına katılan Trabzon Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın, Irak'tan kaçak yollarla getirilen hayvanlarla ülkeye giren virüs nedeniyle Iğdır ve Burdur'da vakalar görüldüğünü söyledi. Şap Enstitüsü'nce aşı üretilip ülke genelinde büyükbaşlarda aşılama yapıldığını belirten Sayın, "İhbar üzerine inceleme yapıldı ve 20 büyükbaşta 'şap' hastalığına rastlandı. Numune alıp Şap Enstitüsü'ne gönderildi ve SAT-2 tipi virüs olduğu anlaşıldı. Hemen karantina işlemlerine başladık. Hastalığın görüldüğü işletmeden 10 kilometre çapına giren 86 mahallede karantina uygulanıyor. Başka ahırda 'şap' hastalığına rastlanmadı. Hayvanlarda iyileşme de başladı" dedi.

'OTLARLA İLİMİZE GELDİ'

Filyasyon çalışmasında, virüsün kaynağının pazarda satın alınan ot olduğunun anlaşıldığını aktaran Sayın, "Herhangi bir köy, mahalle veya işletmeye hayvan girişi olmamış. İşletme sahibine sorduğumuzda, pazardan ot aldığını söyledi. İşletmeye dışarıdan sadece ot girişi olmuş. 'Şap' virüsü 6 ay süreyle hayvan dışkısında canlı olarak kalabiliyor. İki ahır yan yana ve toplam 20 hayvan var. Tek ortak noktaları, pazardan ot almaları. Otlar Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Kars'tan geliyor. O bölgelerde de SAT-2 hastalığı görülmüş ve otlara bulaşma sebebiyle de ilimize geldi" diye konuştu.

'AĞIR SEYREDEN BİR HASTALIK'

SAT-2 serotipi 'şap' virüsünün, ülkemizde görülen hastalıktan daha ağır semptomlar gösterdiğini kaydeden Sayın, "Çok ağır seyreden bir hastalık; sizi yatağa düşüren bir grip olarak değerlendirebiliriz. Hayvanın boynuzlarının dahi döküldüğüne giden semptomlar gözledik. Yetiştiriciler mutlaka aşı yaptırsınlar. Endişe etmeye gerek yok, dikkat edilmeli. Hayvan hareketleri yasak ama kurban geldiği için başka yerlerden aşısız ve veteriner sağlık raporu olmadan ilimize hayvan girişi olabilir" diye konuştu.

'YAYLACILAR 9 TEMMUZ'U BEKLEYECEK'

Karantina nedeniyle, Ortahisar'daki besicilerin ilçe dışındaki yaylalara çıkamayacağını anlatan Sayın, "Bölgemizde haziran ayı itibarıyla yaylaya çıkışlar başlıyor. Kurban Bayramı nedeniyle bu biraz beklemişti. Ortahisar'daki 86 köy ve mahalle yaylaya çıkış için 9 Temmuz'u bekleyecek. Trabzon'un diğer ilçelerinde bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-06-15 10:12:27



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