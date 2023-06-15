Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor'da her kademede kadınların da yer alması amacıyla, alanında başarılı isimlerden oluşan Kadın Komisyonu kuruldu.

Mimar Hatice Öztürk başkanlığında oluşturulan Kadın Komisyonu'nun kuruluş toplantısına, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Mali Sayman Sami Karaman ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Doğan, Kadın Komisyonu'nun kurulmasının kulüp geleceği adına büyük bir eksikliği giderme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, "Trabzonspor yönetiminde de kadın üyelerimiz olmalı. Geçtiğimiz genel kurulda olağanüstü durum nedeniyle konuya gereken hassasiyeti gösteremedik. Bu eksikliği ilk kongrede gidereceğiz. Kadın üyelerimizin ve taraftarımızın artması için önemli bir gelişme. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı tribünlere çekmeliyiz" dedi.

Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk de Trabzonspor´un her aşamasında kadınların azami düzeyde yer alması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Hayatın her kademesinde başarılı olan kadınların Trabzonspor´a da büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Trabzonspor´a her bakımdan katkı sağlamak için üzerimize düşeni fazlası ile yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız. Çünkü Trabzonspor, her Trabzonlunun ortak değeri ve üst kimliğidir" diye konuştu.

Kadın Komisyonu'nda yer alan isimler şöyle:

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın, Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Arslan, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ebru Çolak, Borsa İstanbul Meslek Anadolu Lisesi Müdürü Lütfiye Kul Ercan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Seyyare Sungur, KTÜ İç Denetçisi Hasibe Usta, Eczacı Zeynep Göktaş ve iş kadını Şaduman Çanakçı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

2023-06-15 10:51:53



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