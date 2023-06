Başında mermiyle yaşam savaşı veren Kerem, erken doğan kardeşiyle aynı hastanede

Selay SAYKALSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da oyun oynadığı parkta başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan Kerem Can Özdemir (9), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi´nde 7 gündür tedavi görüyor. Başındaki kurşunla yaşam savaşı veren Kerem Can´ın annesi Fatma Özdemir (40) ise olaydan 2 gün sonra erken doğumla erkek çocuğu dünyaya getirdi. Kuvözde tutulan bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen aile, aynı hastanenin koridorunda yaralı çocuklarından da gelecek iyi haberi bekliyor.

Olay, 10 Haziran'da Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Site parkında arkadaşları ile oynayan Kerem Can Özdemir, birden kanlar içerisinde yere yığıldı. Çağrılan sağlık ekiplerince KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, küçük çocuğun yere yığıldığı anlar da sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Silahı ateşleyenin belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Bölgede birçok güvenlik kamerasını mercek altına alan ekipler, şüphelinin izini sürüyor.

MERMİ 6 SANTİMETRE DERİNDE

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Kerem Can Özdemir´in, risk oluşturduğu için ameliyata alınmadığı belirtildi. Beyninin 6 santimetre derinine saplanan mermi çekirdeğiyle yaşam savaşı veren Kerem Can´ın 37 haftalık hamile annesi Fatma Özdemir, olaydan 2 gün sonra aynı hastanede erken doğum yaptı. Prematüre doğup, kuvözde tutulan bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen aile, aynı hastanenin koridorunda bir yandan da yaralı çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor. Özdemir ailesi hem sevinci hem de hüznü bir arada yaşıyor.

`BEYİN ÖLÜMÜNÜN TESPİTİ İÇİN GEREKEN TESTLER YAPILAMIYOR´

Hastanede oğlunun sağlığa kavuşmasını umutla bekleyen İsa Özdemir, "Acımız çok büyük. Beklemedeyiz, evladımız solunum cihazına bağlı durumda. Doktorlar şu an operasyon yapmak için çocuğun değerlerinin normal olmadığını düşünüyor. Beyin ölümünü tespit edebilmek için bazı testlere ihtiyaç varmış ama yapılamıyor. Testlerin yapılabilmesi için bazı değerlerin normale dönmesi bekleniyor. Evladımızın başına gelen acı olay inşallah başkasının başına gelmez" dedi.

`DOĞUM 3 HAFTA ERKEN OLDU´

Oğlunun acısıyla eşinin erken doğum yaptığını söyleyen İsa Özdemir, "Doğum 3 hafta erken oldu. Bebeğimiz sağlıklı; şu an kuvözde. Biraz enfeksiyonu var, yaklaşık 6 gün daha kuvözde kalabilir. Eşimin sağlık durumu iyi ama psikolojik olarak her anne gibi o da büyük bir yıkım yedi. Hamdolsun ayakta durmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Bu tür durumlarda ailede birinin sabırlı, metanetli olması gerekiyor. Gayretimiz var, Allah da yardım ediyor ama bu, herkes eline silah alıp istediği gibi havaya ateş edebilir demek değil" diye konuştu.

'KORİDORDA 2 EVLADIM YAN YANA YATIYOR'

Yeni doğan ve henüz isim vermedikleri bebeklerine sevinemediklerini anlatan Özdemir, "Allah'ın takdirinin önüne geçilmiyor. Mucize bir olay; aynı koridorda 2 evladım yan yana yatıyor. Bebeğimiz doğum saatiyle evladımın vurulma saati bile denk düşüyor. Bunda ibret alınması gereken çok dersler var. Bir yandan sevinçliyiz ama bir yandan çok hüzünlüyüz. İnşallah başkasının başına gelmez. Vurulan evladım Kerem Can, bebeğin ismini Furkan Can, büyük abisi ise Uğur Kaan koymak istemişti. Anne psikolojik olarak Furkan Can ismine hazırsa, o isim koyulabilir; bir karar veremedik" ifadelerini kullandı.

'SİLAHLANMANIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ'

Silahlanmaya karşı seferber olunması çağrısında da bulunan Özdemir, "Özel bir ekip konuyu araştırıyor. İl Emniyet Müdürü de hassasiyet gösteriyor. Basına da teşekkür ediyorum. Bu konunun gündemde kalması bu olayların belki önüne geçer. Silahlanmanın önüne geçilmeli; tüm Türkiye seferber olmalı. Birisi görmüşse lütfen ihbarda bulunsun. Bir başka evladımızın canı yanmasın. Kim, birisi yanında silah sıkıyorsa ona engel olsun. Silahın engellenmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Akan kanlar dursun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

