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Başına yorgun mermi isabet eden Kerem, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

DHA

Başına yorgun mermi isabet eden Kerem, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON'da parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden Kerem Can Özdemir (9), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özdemir vurulduktan 2 gün sonra erken dünyaya gelen, henüz adı dahi konulmayan erkek kardeşinin aynı hastanede kuvözdeki tedavisi ise sürüyor.
Olay, 10 Haziran'da Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Site parkında arkadaşları ile oynayan Kerem Can Özdemir, birden kanlar içerisinde yere yığıldı. Çağrılan sağlık ekiplerince KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Mermi çekirdeği beyninin 6 santimetre derinine saplanan ve risk oluşturduğu için ameliyat edilemeyen küçük çocuk, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 9 gündür yaşam savaşı veren Özdemir, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberle ailesi hüzne boğulan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
YENİ DOĞAN KARDEŞİ KUVÖZDE
Bu arada olaydan 2 gün sonra erken doğumla aynı hastanede dünyaya gelen Kerem Can Özdemir´in adı konulmayan erkek kardeşinin de kuvözde tedavisi sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-06-19 12:55:42

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