Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

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ULAŞIM TEK ŞERİTEN SAĞLANIYOR

Trabzon´un Maçka ilçesinde, etkili sağanak sonrasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Trabzon-Gümüşhane karayolu, kısmen temizlenerek ulaşım tek şeritten açıldı. Ekipler, bölgede iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)-

2023-06-19 22:22:46



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