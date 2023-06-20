Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

SÜRMENE'DE SİRENLİ UYARLI
Trabzon´da etkili sağanak sonrasında Sürmene ilçesindeki Manahoz Deresi´nin su seviyesi ve debisi yükseldi. İlçedeki hidroelektrik santrallerine ait hoparlörden, siren eşliğinde dereden uzak durulması gerektiği anonsları yapıldı.
Bu arada kentin yüksek kesimli ilçelerinde meydana gelen irili ufaklı heyelanlar nedeniyle kapanan birçok yol belediye ekiplerinin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya paylaşımında 'Lütfen Dikkat' başlığıyla yağış uyarısında bulundu; sel, su baskını, yıldırım, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ
2023-06-20 00:22:24
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