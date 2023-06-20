En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SÜRMENE'DE SİRENLİ UYARLITrabzon´da etkili sağanak sonrasında Sürmene ilçesindeki Manahoz Deresi´nin su seviyesi ve debisi yükseldi. İlçedeki hidroelektrik santrallerine ait hoparlörden, siren eşliğinde dereden uzak durulması gerektiği anonsları yapıldı.

Bu arada kentin yüksek kesimli ilçelerinde meydana gelen irili ufaklı heyelanlar nedeniyle kapanan birçok yol belediye ekiplerinin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya paylaşımında 'Lütfen Dikkat' başlığıyla yağış uyarısında bulundu; sel, su baskını, yıldırım, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. Görüntü Dökümü:

-Dereden görüntü

-Sirenli uyarılar

-Genel görüntülerDHA-Genel Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ

2023-06-20 00:37:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.