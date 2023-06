Yorgun mermi kurbanı Kerem'in cenazesine erken doğum yapan annesi ambulansla geldi

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitiren Kerem Can Özdemir (9), toprağa verildi. Olaydan 2 gün sonra aynı hastanede erken doğum yapan ve adını henüz koymadığı bebeği kuvözde bulunan Fatma Özdemir, ambulansla geldiği oğlunun cenazesinde, "Çok sever top oynamayı. Beni kime bıraktın Kerem Can´ım" diyerek ağıt yaktı. Kerem Can´ın babası İsa Özdemir de "Tek isteğim evladımın katilinin bir an önce bulunması. İnşallah başka bir evladımızın başına böyle bir şey gelmez" dedi.

Olay, 10 Haziran'da Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Site parkında arkadaşları ile oynayan Kerem Can Özdemir, aniden kanlar içerisinde yere yığıldı. Çağrılan sağlık ekiplerince KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Mermi çekirdeği beyninin 6 santimetre derinine saplanan ve risk oluşturduğu için ameliyat edilemeyen Kerem Can, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Özdemir, 9 gün sonra dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

MERMİYE BALİSTİK İNCELEME

Polisin, silahı ateşleyen kişinin tespiti için başlattığı çalışmalar sürerken, otopsisinde küçük çocuğun başından çıkartılan mermi de soruşturma kapsamında balistik incelemeye alındı.

ANNE CENAZEYE AMBULANSLA GELDİ

Kerem Can Özdemir´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yomra ilçesi Tepeköy Mahallesi´ne getirildi. Cenazeye Trabzon Vali Yardımcısı Ömer Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılanlar, acılı baba İsa Özdemir´e taziye dileklerinde bulundu. Olaydan 2 gün sonra erken doğumla aynı hastanede doğum yapan Fatma Özdemir de oğlunun cenazesine ambulansla getirildi. Adını henüz koymadıkları erkek bebeğinin kuvözdeki tedavisi süren acılı anne Özdemir, gözyaşı dökerek, "Kapıda benim çocuklarım. Oyun oynuyorlar. Çok sever top oynamayı. Beni kime bıraktın Kerem Can´ım" diyerek ağıt yaktı. Öğle vakti Tepeköy Merkez Camii´nde kılınan cenaze namazı sonrası Kerem Can Özdemir, dualarla aile kabristanlığına defnedildi.

`MAGANDALARIN ARTIK ÖNÜNE GEÇİLSİN´

Maganda olaylarının artık önüne geçilmesini isteyen İsa Özdemir, "Kerem Can evladım rahmetli oldu. Allah bir şekilde sabrını veriyor. Tek isteğim evladımın katilinin bir an önce bulunması. Magandaların artık önüne geçilsin. Silahlanmanın yasaklanmasını, silah verilirken daha dikkatli olunmasını istiyoruz. İnşallah başka bir evladımızın başına böyle bir şey gelmez. 2021 yılında yine bir evladımız fındık bahçesinde aynı şekilde katil yorgun bir mermi ile hayatını kaybetmişti. Allah onun da ailesine sabır versin. Onlar hala katilin bulunması için mücadele vermeye devam ediyorlar. Biz de bu mücadeleyi vereceğiz. Silahlanma daha dikkatli olmalı, ruhsat verilirken dikkatli olunmalı, titiz davranılmalı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-06-20 14:23:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.