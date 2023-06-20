Trabzonspor, Slovenya'da kampa yapacak

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampını 4-26 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da yapacak.Süper Lig'in bitimiyle çalışmalara ara verilen Trabzonspor'da hazırlık kampı programı belli oldu. 2023-2024 sezonuna güçlü bir şekilde girmek isteyen bordo mavili ekip, 30 Haziran Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak çalışmalara başlayacak. Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da havayoluyla Slovenya'nın Kranj şehrine giderek kampa girecek. Kamp süresince 5 hazırlık maçı oynamayı planlayan bordo mavililerin, Slovenya kampı 26 Temmuz'da sona erecek. Ülkelerinin milli takımında olan oyuncular ise kampa 9 Temmuz'da dahil olacak. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKlAL

2023-06-20 16:07:44



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