Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

DHA

Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede


Selay SAYKALSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında 'katil arı' olarak da bilinen böceğe karşı `Torymus sinensis´ türü böcekle sürdürülen biyolojik mücadeleye takviye olarak, yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi. Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.
Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014´te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında görüldü. 2 yıl içerisinde Trabzon, Rize ve Artvin´deki kestane ormanlarını istila eden, ağaçların dal, yaprak ve tomurcuklarına yerleşerek yuva yapan böceğe karşı bölgede, `Torymus sinensis´ türü böcekler doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatıldı.
YAPIŞKANLI SARI TUZAK
Gal arısının yumurtalarını yiyen faydalı böcekli mücadelenin yanı sıra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Üniversitesi´nce feromon tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi. Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.
BİYOLOJİK MÜCADELEYE BİYOTEKNİK TAKVİYE
Bursa´daki testlerden başarılı sonuç alınan yeni yöntemin, Doğu Karadeniz´in kestane ormanlarını gal arısından kurtarmak amacıyla Trabzon´da devreye alındı. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, faydalı `Torymus sinensis´ böceklerinin salındığı Araklı ve Sürmene´deki kestane ormanlarına takviye olarak 100 adet sarı yapışkan plaka ve malt preparatlı tuzakları astı.
`BUNLAR DENEME AŞAMASI' 
Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, biyotenik mücadele yöntemine ilişkin, "Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Bursa Üniversitesi´yle yapılan çalışmalar neticesinde ikinci bir mücadele şekli olarak, feromon tuzaklı biyoteknik mücadele şekli benimsendi. Bunun çalışmaları devam ediyor. Biz de müdürlük olarak, bölgemizde zarar gören sahalarda bu mücadeleyi başlattık. Bu sene deneme alanlarında, zararlıyla mücadelenin şeklini belirlemek için deneme çalışmaları yapıyoruz. Bunun için Araklı ve Sürmene´deki bal ormanlarımızda bu mücadeleye yön çizebilmek için 100 tane feromon asarak mücadeleyi başlattık. Bunlar deneme aşaması. Çıkacak verilere göre artırılıp geliştirilmesi için çalışmalar devam edecek" dedi.
`SARI RENK VE PREPARATIN KOKUSU GAL ARISINI CEZBEDİYOR´
Gal arısının cezbederek kendisine çekip plakalara yapışmasını sağlayan yöntemi anlatan Yılmaz, "Bu biyoteknik mücadele yöntemi yeni bir çalışma. Geçen yıl Bursa Bölge Müdürlüğü mıntıkasında denendi. Tuzakta sarı renkli levha üzerinde yapışkan var. Böceğin bu renge geldiği gözlemlendi. Yine bir preparatla koku olarak takviye amaçlı 2 şekilde kullanıyoruz. Hem renge hem de kokuyu duyup gelip preparata yapışması ve böceğin imha edilmesini amaçlıyoruz. Böceği cezbetmek amaçlı kullandığımız şeker ve malt karışımlı ekstra koku yayan ve böceğin buna geldiği tespit edilen bir preparat var" diye konuştu.
`MÜCADELEMİZ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRECEK´
Tuzaklara yakalanan zararlı böceğin popülasyonunu takip ederek çalışma sahasını genişleteceklerini de kaydeden Yılmaz, "Feromonlara düşen zararlı böceğin popülasyona olan etkisini görmemiz lazım. Şu anda bunun için ana çalışma sahalarımızdan biri olan, daha önce `Torymus sinensis´ böceğini saldığımız Araklı sahasında ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Sürmene ve Köprübaşı civarındaki ormanlarda da feromon asmaya devam edeceğiz. Bunlardan çıkacak sonuçlara göre diğer sahalarda yoğun şekilde mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Araklı Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-06-21 09:36:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kamp programı belli oldu
Trabzonspor, Slovenya'da kampa yapacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Slovenya'da kampa yapacak
Trabzon Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası
Trabzon'da "Açık Hava Tiyatro Günleri" 2 Temmuz'da başlayacak
YEREL HABERLER Trabzon'da "Açık Hava Tiyatro Günleri" 2 Temmuz'da ...
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kamerada
YEREL HABERLER Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kamerada
Yorgun mermi kurbanı Kerem'in cenazesine erken doğum yapan annesi ambulansla geldi
YEREL HABERLER Yorgun mermi kurbanı Kerem'in cenazesine erken doğum ...
Trabzon'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuğun cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Trabzon'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuğun ...
Sağanağın ulaşımı aksattığı Trabzon-Gümüşhane kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sağanağın ulaşımı aksattığı Trabzon-Gümüşhane kara ...
Ortahisar Belediyesi'nin 3 sporcusu Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda yarışacak
YEREL HABERLER Ortahisar Belediyesi'nin 3 sporcusu Türkiye Kickboks ...
Doğu Karadeniz'den 5 ayda 46,3 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den 5 ayda 46,3 milyon dolarlık Türk ...
TRABZON-GÜMÜŞHANE KARAYOLU HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI (3)
YEREL HABERLER TRABZON-GÜMÜŞHANE KARAYOLU HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA ...
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı (3)
YEREL HABERLER Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma ...
GÜNCELLEME - Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz ...
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma ...
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma ...
Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Trabzon'da yaralı bulunan çakal tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da yaralı bulunan çakal tedavi altına alındı
Trabzon'da eczanelere atık ilaç toplama kutuları yerleştirilecek
YEREL HABERLER Trabzon'da eczanelere atık ilaç toplama kutuları ...
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı
Başına yorgun mermi isabet eden Kerem, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Başına yorgun mermi isabet eden Kerem, 9 günlük yaşam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.