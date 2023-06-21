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Türkiye'nin ünlü şefleri 'Türk Somon Festivali' için Trabzon'a davet edildi

DHA

Türkiye'nin ünlü şefleri 'Türk Somon Festivali' için Trabzon'a davet edildi


Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz'de, üretimi ve ihracatı yükselen Karadeniz somonunun, iç piyasada tüketimini artırmak amacıyla, bu yıl 2'si düzenlenecek olan 'Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali', 23-24 Haziran'da, Trabzon'da Ganita Sahil alanında gerçekleştirilecek. Vali İsmail Ustaoğlu, festival için Türkiye'nin ünlü şeflerini, Trabzon'a davet ettiklerini söyledi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Olgunlaşma Enstitüsü organizasyonunda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin desteğiyle, 'Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali'nin ikincisi, 23-24 Haziran'da, Ganita Sahili'nde düzenlenecek. Doğu Karadeniz'de, üretimi ve ihracatı önemli oranda yükselen Karadeniz somonunun, iç piyasada tüketimini artırmak amacıyla, ünlü şeflerin katılımıyla zengin somon menüsü hazırlanacak.
KARADENİZ İNCİSİ
Festival için, kentte bir otelde lansman yapıldı. 'Karadeniz İncisi' temalı 'Türk Somon Festivali' etkinliğinin basın lansmanına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan katıldı.
Vali İsmail Ustaoğlu, festivale dair konuşmasında, "Son yıllarda ihracat değeri en fazla yükselen, ilimiz açısından da özel katma değer olarak ön plana çıkan Karadeniz somonunu daha iyi tanıtmak, ulusal ve uluslararası pazarda üst düzeye çıkarmak için yoğun gayretler içinde olduk. Geçen yıl başlattığımız 'Somon Festivali'nin bu yıl 2'ncisini gerçekleştireceğiz. Katma değeri yüksek, ihracat değeri yüksek olan, son yıllarda ilgiyle takip edilen Karadeniz somonunu, festival aracılığıyla daha da tanıtarak, yapacağımız çalışmalar, ilimiz için önem arz ediyor. Ülkemizin çok kıymetli şeflerini davet ettik. Cuma ve cumartesi günü ilimizin farklı yerlerinde workshop tarzı çalışmalar yapacak. Onların yapacağı faaliyetler de ilimizin tanıtımına ciddi katkıları olacak" dedi.
'TRABZON'DA 117 MİLYON DOLARLIK İHRACAT OLDU'
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Somon, gerek Trabzon, gerek Türkiye ekonomisinde epey önemli yere geldi. Geçtiğimiz yıl Trabzon'da 117 milyon dolarlık ihracat olmuş. Bizim ihracat da yüzde 10'luk bir paya sahip. Çok önemli bir miktar. Üzerinde çalışmaya, bunu geliştirmeye, uluslararası piyasalarda gerçek değerinden satılmasına gayret göstermeye değer. Karadeniz somonunun daha da tanıtılması lazım. Geçen yıl ilk organizasyonu gerçekleştirmiştik. Bu sefer bunu biraz daha geliştiriyoruz. Bu sefer mekanımız Ganita olacak" diye konuştu.
'BÖLGEMİZDE KAPASİTE 50 BİN TON CİVARINDA'
TTSO Başkanı Erkut Çelebi de açıklamasında, "Norveç, yıllık kültür balıkçılığı ve yaban balıkçılıktan 8 milyar dolara gelir sağlıyor. Önümüzdeki günlerde bu rakamları yine arttıracağız. Birleşmiş Milletler'in ön görüşüne göre dünya nüfusunun 10 milyar olduğu düşünülmekte. Haliyle bir gıda ihtiyacı olacağı düşünülürse, bütün dünya bu kültür balıkçılığına yönlenmekte. Bütün dünyada satılan balıkların en az yarısı kültür balıkçılığından. Bunu sadece Norveç yapmıyor, Türkiye yapmıyor. Dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Norveç, bunun öncülüğünü taşıyor. Norveç açık denizlerde somon yetiştiriciliğine doğru gidiyor. Biz Karadeniz somonunu dünyanın her yerinde tanıtıyoruz. Tadan arkadaşlar, 'Kalite olarak Norveç'ten daha iyi' diyor. Bunu tanıtmamız lazım. Bir şekilde bunun öncülüğünü yaparak, ülkemizin en önemli şefleri buraya gelerek, Karadeniz somonunun çeşitliliğini yaparak, tanıtımını yapacak. Amacımız, Karadeniz somonunu dünyaya tanıtmak. Bunu tanıtmamızdaki amaç, bölgedeki istihdamı geliştirmektir. Bölgemizde kapasite 50 bin ton civarında. Bu 150 bin, 200 bin tonu bulduğunda istihdam 50 bini bulacaktır.  Somon birçok sektörde kullanılabiliyor. Kafes balıkçılığının getirdiği bazı sorunlar da var. Göllerde yapılan kafeslerin altında yemlerin birikmesi kirlilik yaratabiliyor. Bu noktada açık denizde kafes somon balıkçılığı yapılabilir, buna yöneltebiliriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR
2023-06-21 13:24:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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