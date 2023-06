Pistten çıkınca 'ölüm korkusu' yaşadıkları uçakta pide yediler

Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON Havalimanı'nda 5 yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, hurdaya ayrılan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, götürüldüğü Yomra sahilinde pide salonuna dönüştürüldü. 2 pilotu hakkında açılan davanın sürdüğü uçakta korku dolu anları yaşayan yolcular bir araya geldi, hizmete giren 'uçak pide salonu'nun ilk davetlileri oldu. Yolcular, kaza sırasında koltuklarının yer aldığı alana konulan masada oturup, pide yedi.

AnkaraTrabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı, 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Hurdaya ayrılan, 500 tonluk vinçlerle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, teknik incelemeleri sonrası pide salonuna dönüştürülmesi için yüklendiği TIR'la 2018´de Yomra ilçesine götürüldü. Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kaptan pilot Ender Bayraktar (67) ve yardımcı pilot İrfan Yavuz (51) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

İlçede bir süre atıl kalan uçak, tahsis edildiği 3 yatırımcı tarafından içerisi dizayn edilip, çevre düzenlemesi yapılarak pide salonuna dönüştürüldü. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olan çalışmaların ardından hizmet vermeye başlayan uçak pide salonunun ilk konukları, uçakta korku dolu anları yaşayan yolcular oldu. Yıllar sonra bir araya gelen yolcular, kaza sırasındaki koltuklarının yer aldığı alana konulan masada oturup, pide yedi.

'MAHŞERİ YAŞAMIŞTIK'

Kazanın ardından yaşadıklarını unutamadığını belirten Mensur Turhal (55), "Oğlumla birlikte uçaktaydık. Kapıdan attık kendimizi. Ben çamurun içinde yuvarlanarak denize doğru düştüm. Kendi çabamla oradan çıktım. Kazayı geçirdikten sonra 40 dakika kadar uçakta kapalı kaldık. Uçağın içinde benzin kokusu vardı. 'Yanacağız' diye çok korktuk. İçeride biri ateş çaksaydı bomba gibi patlayacaktık. Ölümle burun buruna geldik. Uçağın içerisinde resmen kıyameti yaşadık. Bu uçağa yeniden gelince kulağımda kaza sonrası o uçaktaki ufak çocukların bağırmaları yankılandı. Herkes canının derdine düşmüştü" dedi.

`UÇAKTAN İÇERİYE GİRERKEN SIRTIMDAN TER SÜZÜLDÜ´

Kazanın ardından uçak korkusu olduğunu söyleyen Turhal, "O yolculukta ne yaşadığımı bir Allah, bir ben bilirim. Daha da sonra binmedim uçağa. Hep kendi arabamızla yolculuk yapıyoruz. Kaza sonrası bu uçağı ilk defa gördüm. Uçaktan içeriye girerken sırtımdan ter süzüldü. Orada yaşananlar gözümün önüne geldi. Mahşeri yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Burada pide yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Korkudan zaten uçağın yanından bile geçemiyordum. Ama böyle bu uçağı görmek içimi rahatlattı. Belki bu uçağa binme korkumuzu yenmemize yardımcı olur" diye konuştu.

`HER UÇAK YOLCULUĞUM BENİM İÇİN KABUSA DÖNÜŞÜYOR´

Mensur Turhal'ın oğlu Şahin Turhal da "Halen daha o günleri unutamıyorum. O günden sonra iş gereği uçağa binmek zorunda kaldığım dönemler oldu. Ama her uçak yolculuğum benim için kabusa dönüşüyor. Çok zorlanıyoruz. Ama çok şükür canımız sağ. Kaza yaptığımız bu uçağın anısı var bizde. Buranın pide salonu olması iyi oldu. Bu uçağa girdiğimde oturduğum koltuktan, gelen yolcuların oturdukları yerler, yaşananlar hepsi zihnimde yeniden canlandı. O günü yeniden yaşadım" diye konuştu.

'HERKES UÇAĞIN BURUN KISMINA DÜŞMÜŞTÜ'

Yolculardan Evren Murat Öztekin "Uçağın içerisindeki kaos ve ölüm korkusu, uzun yıllar insanın atlatamayacağı travmatik anılar olarak kalıyor. Artık her uçağa binişimde iniş kısmı benim için yoğun strese neden oluyor. Ne olduğunu anlayamadık. Ben acil çıkış diye düşünerek kapıyı açtım. Uçağın kanadına çıktım ama inilecek bir durumda değildi. Tekrar uçağın içine geri girdim. İçeriyi çok yoğun bir yakıt kokusu sardı. Uçakta bir eğim vardı. Herkes uçağın burun kısmına doğru düşmüştü. Yaşananlar gerçekten çok korkunçtu. Uçağın alev alacağını ve yanarak öleceğimizi düşündük. Ölüm korkusu yaşadığımız yerde şimdi pide yemek insanın aklına gelmez. Ama bu demek ki; hayat devam ediyor. Umutlu olmak lazım" ifadelerinde bulundu.

'EVE GİDİNCE HEMEN ŞÜKÜR NAMAZI KILDIM'

Her uçak yolculuğunda uçak inene kadar dua ettiğini söyleyen Burak Korkmaz da "Kendi çabalarımla uçaktan çıktım. Sonra ertesi gün haberlerde uçağın durumunu görünce çok şaşırdım. Neredeyse denize düşüyorduk. Herkes çok panik yapmıştı. Uçak yanacak zannettik. Koltukların üzerinden atladım ve arka kapıdan çıktım. İlk defa kaza yaptığımız bu uçağa geldim. Can kaybımız olmadı, o yüzden uçak benim için bir anı olarak kalacak. Uçaktan eve gidince hemen şükür namazı kıldım. Artık uçağa bindiğimde dualar ediyorum inene kadar" dedi.

`UÇAK ISSIZ YERE DÜŞTÜ ZANNETTİM'

Burak Korkmaz´ın annesi Gülzade Korkmaz ise haberi telefonla aldığını söyleyerek, "Televizyonda son dakika haberlerinde kaza olduğu geçti. Oğlum telefon açıp, kaza geçirdiğini söyledi. Ben de `sen uçakla geliyordun ne kazası´ dedim. Çok endişelendim. Ben, uçak ıssız yere düştü zannettim. Sabaha karşı eve girdi. Üstü başı çamur içindeydi. Otobüse binince bile yolculuklar da korkuyor. Şimdi oğlum anlatıyor yaşadıklarını. Bir şey olsaydı her gün ağlayacaktık ama çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu.

