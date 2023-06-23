Trabzon'da heyelan; 2 ev boşaltıldı

Selçuk BAŞAR/ YOMRA, (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Yomra ilçesinde etkili olan sağanak heyelana neden oldu, 1 ev hasar gördü, 2 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi.
İlçede, dün gece, geç saatlerde etkili olan sağanak nedeniyle Ocak Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaç arazideki heyelandan etkilenen 1 ev hasar gördü, zemini gevşeyen 2 ev, kayma riskine karşın tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerini boşaltanlar, yakınlarının yanına yerleşti. Heyelanın ardından, yamaçtan su akıntısı sürdüğü için temizlik çalışmaları kontrollü olarak devam ederken, toprak kayması riski taşıyan mahallenin ana yolu da ulaşıma kapatıldı. Mahalleye alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2023-06-23 17:16:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.