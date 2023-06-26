Trabzonspor´dan Sebat Gençlik´e 7 iş birliği transferi



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor ile Sebat Gençlik Spor arasında yapılan işbirliği anlaşmasıyla, U19 takımında forma giyen 6 oyuncu ile geçen sezon A takım kadrosunda yer alıp süre bulamayan kaleci Hakan Aydın, Akçaabat ekibine 1 yıllığına kiralandı.

Süper Lig ekibi Trabzonspor ile TFF 3´üncü Lig ekibi Sebat Gençlik Spor arasında geçtiğimiz günlerde işbirliği protokolü imzalanmıştı. Buna göre bordo mavili takımın alt yapısında oynayan Ali Alperen Çelik, Caner Uzun, Emir Uzun, Gökdeniz Kazaz, Muhammed Mustafa Pınarcı ve Veysel Sönmezsoy ile geçen sezon A takıma yükselen Hakan Aydın'ın Sebat Gençlik Spor´a destek olmak üzere 1 yıllığına kiralanması için anlaşıldı.

"KULÜP OLARAK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR PROJE"

7 genç oyuncunun transferi için Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde imza töreni düzenlendi. Törene Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan Kafkas, transfer edilen genç oyuncuların gelişimlerinin teknik direktör Nenad Bjelica tarafından takip edileceğini belirtti. Kafkas, "10 gün önce Başkanımız Ertuğrul Doğan´ın katılımıyla ilk adım atılmıştı. Bu takımı oluşturmak için fedakarlıklar yapılmıştır. Kulüp olarak önemsediğimiz bir projedir. Trabzonspor için geç kalınmış bir projeden bahsediyoruz ama en azından bundan sonra devam edecek, sürdürülebilir bir proje" dedi.

"ZORLAMA OLMADI"

Oyuncuların kendi rızalarıyla transfer olduğunu belirten Kafkas, "Genç futbolcularımız ile geçen hafta yaptığımız toplantıda Sebat Spor´un kendilerine talip olduğunu ifade ettim ve kendilerini karar verme konusunda serbest bıraktım. `Hepiniz birer bireysiniz, ben sadece Asbaşkanınız olarak size fırsat sunuyorum´ dedim. Ayrıca yaptığımız iş birliğini, Trabzonspor´un geçmiş yıllardaki başarılı sezonlarında Sebat Spor´un önemli rol aldığını ifade ettim. Kararı oyuncularımıza bıraktım, hiçbir zorlama olmadı. Genç oyuncularımızın tamamı bu projeye olumlu baktıklarını ve teknik direktörümüz Nenad Bjelica´nın da takibinde olacakları için memnun olduklarını belirttiler" diye konuştu.

KALKIŞIM: TRABZONSPOR´U ARATMAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım da, transfer edilen genç oyunculara en üst seviyede ilgi gösterileceğini belirterek, "Büyük bir kulüpten başka bir büyük kulübe transfer oluyorsunuz. Bizim Trabzonspor sevdamız ve Sebat Spor sevdamız üst seviyededir. Güzel bir oluşum içerisindeyiz. Bizim amacımız bölge insanı ve çocuklarına hizmet etmektir. Çok büyük fedakarlıklar yapılarak kulüplerin idare edildiğine değinmek istiyorum. Kulübümüze transfer olan genç kardeşlerimize Trabzonspor´u aratmamaya çalışacağız ve onlara en üst seviyede ilgi göstereceğiz" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İmza töreninden açıklamalar

İmza töreninden detaylar DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-06-26 18:03:28



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