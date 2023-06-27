Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Trabzonspor´un tesisleri taşınmayacak



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon´da inşa edilecek yeni havalimanı nedeniyle, Trabzonspor´un tesislerinin taşınacağı iddialarına ilişkin, "Burası bir tesis değil, yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon´da inşa edilecek yeni havalimanı projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kente yeni havalimanı yapılırken mevcut havalimanının da görev vermeye devam edeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hem yapacağımız iyileştirme çalışmaları ile yenileyeceğimiz mevcut havalimanımız hem de daha sonra inşa edeceğimiz yeni havalimanı şehre yakışacak, daha geniş, ferah ve modern bir şekilde hem vatandaşlarımıza hem de Trabzon´a gelecek misafirlerimize hizmet verecek" dedi.

'İVEDİLİKLE MÜDAHALE GEREKMEKTE'

Mevcut havalimanının, yolcu kapasitesini karşılamakta zorlandığını ve uluslararası standartlara taşınmasının zorunlu olduğunu belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Trabzon Havalimanı, yılda 4 milyon yolcu kapasitesi ile ülkemizin en önemli havalimanları arasındadır. İç hat yolcu sayısında ülkemizin 7´nci dış hat yolcu sayısında da 10´uncu havalimanıdır. Bu doğrultuda, uçuşları aksatmayacak şekilde yeni bir havalimanı yapımı planlandı. Planlama doğrultusunda öncelikle mevcut tesislerin gelişimine yönelik çalışma yapılıyor. Önce mevcut pistin kuzeyine dolgu yapılarak, ikinci bir pist yapılması üzerine çalışılmıştır. 30 metre olan mevcut pist kotu sağlanacak. Gereken dolgu maliyeti ve bu pistin yapılması halinde dahi üstyapı tesislerinin yenilenemeyecek olması, yolcu kısıtının devam edecek olması dikkate alındığında Ordu, Giresun ve Rize Artvin Havalimanları örnekleri gibi deniz üzerine yeni bir havalimanı yapılması hem daha ekonomik hem de önümüzdeki on yıllar için daha uygun görülmüştür. Trabzon Havalimanı´nın öncelikle müdahale edilmesi gereken kısmı pist, apron, taksiyolu gibi üniteleri içeren altyapı tesisleridir. Pist eksen hattının iki tarafında olması gereken 140´ar metrelik şerit sahalar, pist uzunluğu kısıtı, elektronik seyrüsefer cihazları ve mania sorunları dikkate alınarak, uluslararası standartlarda bir havalimanı olabilmesi için altyapı tesislerine ivedilikle müdahale gerekmektedir."

'TRABZONSPOR TESİSLERİ ZARAR GÖRMEYECEK´

Bakan Uraloğlu, havalimanı yakınında bulunan Trabzonspor Kulübü´ne ait Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nin kamulaştırılıp yeni havalimanı projesine dahil edileceği iddialarına ilişkin ise "Çalışmalar kapsamında da bölgede bulunan Trabzonspor Tesisleri hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Trabzon Havalimanı´nın yapılacağı alanda arazi kullanımı ve mülkiyet durumları ile ilgili de çalışma yapılmıştır. O tesislerde çok önemli anılar ve tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor´un hafızasını barındırıyor. Burası bir tesis değil yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-06-27 12:07:25



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