Trabzonspor, Kourbelis transferini açıkladı

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, prensip anlaşması yaptığı Yunan ön libero Dimitrious Kourbelis ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıl süreyle sözleşme yaptı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Dimitrious Kourbelis ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yunan oyuncuya 2023-24 futbol sezonu için 950 bin Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1 milyon Euro ödeyecek. Bordo mavili kulübün opsiyon hakkını kullanması durumunda oyuncuya 2025-26 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapılacak. Oyuncunun menajerine de ayrıca Kourbelis'e ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında prim verilecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-06-27 23:27:54
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