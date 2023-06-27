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Trabzonspor, Kourbelis transferini açıkladı

DHA

Trabzonspor, Kourbelis transferini açıkladı


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, prensip anlaşması yaptığı Yunan ön libero Dimitrious Kourbelis ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıl süreyle sözleşme yaptı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Dimitrious Kourbelis ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yunan oyuncuya 2023-24 futbol sezonu için 950 bin Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1 milyon Euro ödeyecek. Bordo mavili kulübün opsiyon hakkını kullanması durumunda oyuncuya 2025-26 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapılacak. Oyuncunun menajerine de ayrıca Kourbelis'e ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında prim verilecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-06-27 23:27:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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