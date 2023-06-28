Uzungöl'ün temiz havasına `egzoz´ tehdidi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzungöl'ün temiz havasına `egzoz´ tehdidi

DHA

Uzungöl'ün temiz havasına `egzoz´ tehdidi


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)HAVA kalitesinin memnun edici düzeyle olduğu ölçümlenen Trabzon´un ünlü turizm merkezi Uzungöl´de, son aylarda havadaki partikül seviyesinin arttığı gözlemlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl'de, araçların egzozlarından çıkan partikülün havayı kirlettiğini belirterek, "Partikül madde seviyelerinde 70 mikrogram gibi yüksek pikler görüyoruz. Bu Uzungöl için korkunç bir değer" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında 81 ilde kurulan 360 istasyondan Türkiye´nin hava kalitesi anlık takip edilip, kirlilik seviyesi ölçülüyor, kentlerde hava kirliliği politikaları oluşturuluyor. Ağ haritasına göre, Trabzon´un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, hava kalitesinin memnun edici düzeyde olduğu ölçümlendi. Haritada yeşille işaretli, çam ve ladin ağaçları ile kaplı ormanların arasında bulunan Uzungöl'de son aylarda havadaki partikül seviyesinin de arttığı gözlemlendi. Özellikle bayram tatilleri ile yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayıp, kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu turizm merkezinde, hava kalitesinin tehlike altında olduğuna dikkati çeken uzmanlar, motorlu taşıt egzozlarından çıkan partikülün havayı kirlettiğini belirtip, yoğun trafiğin yönetilmesini önerdi.
`UZUNGÖL İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR RAKAM´
KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, partikülün sinsi ve tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Uzungöl'de detaylı raporları incelediğimizde; özellikle son bir ayda partikül madde seviyelerinde 70 mikrogram gibi yüksek pikler görüyoruz. Normalde standartlar 50 mikrogramdır. Bu 70 mikrogramı görmemizin nedeni turizm sezonu itibarı ile trafiğin artması, turizm faaliyetlerinin artması. Bu Uzungöl için çok kötü bir rakam. Gözle görülemeyen boyuttaki fraksiyonlardan bahsediyoruz. Öyle tehlikeli ve sinsi ki bu partikül maddeler; birçok ağır metali taşıyabilen, bünyesinde bulundurabiliyor. Aynı zamanda kanser yapıcı organik bileşikleri de taşıyabiliyor. Bu nedenle özellikle kronik solunum yolu yetmezliği hastaları, kalp hastaları, KOAH gibi, astım gibi hastalıklı olan bireyler bu partikül madde oranının yükselmesi ile ciddi sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliyorlar" diye konuştu.
`ARAÇ TRAFİĞİNİN YÖNETİLMESİ GEREKİYOR´
Uzungöl´ün hava kalitesini motorlu araçların tehdit ettiğini de aktaran Prof. Dr. Dindaroğlu, "Uzungöl ülkemizin çok önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Hava kalitesinin kesinlikle bozulmaması lazım onun için gerekli önlemler mutlaka alınmalı. İnsanlar oraya temiz hava almak için gidiyorlar. Oradaki şu anda gördüğümüz en büyük problem partikül konsantrasyonunun artışı. Dolayısı ile yolunda gitmeyen bir planlamanın olduğunu görüyoruz. Özellikle araç trafiği ile ilgili bir planlama olmadığını görüyoruz. 70 pik değeri Uzungöl için korkunç bir değer. Bu anlamda araç trafiğinin yönetilmesi, Uzungöl bölgesi civarına araçların gelişigüzel serbest bırakılmaması, toplu taşıma, ziyaretçilerin transferinde kullanımı önerilebilir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-06-28 10:43:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'un yeni transferi Kourmpelis'ten taraftarlara mesaj:
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferi Kourmpelis'ten ...
Trabzon'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 5 turist yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 5 ...
Trabzonspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis'i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis'i ...
Trabzonspor, Kourbelis transferini açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kourbelis transferini açıkladı
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan bayram öncesi "Mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan bayram öncesi "Mutluluğa ...
Trabzon'da kurban pazarında arife günü yoğunluğu
YEREL HABERLER Trabzon'da kurban pazarında arife günü yoğunluğu
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan ...
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Trabzonspor´un tesisleri taşınmayacak
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Trabzonspor´un tesisleri ...
Uzungöl, Kurban Bayramı tatiline hazır
YEREL HABERLER Uzungöl, Kurban Bayramı tatiline hazır
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan yeni sezon ve Kurban Bayramı mesajı:
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Doğan'dan yeni sezon ve Kurban ...
Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile anlaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile anlaştı
Trabzon'da çatıdan düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da çatıdan düşen kişi öldü
Trabzon'da 2022-2023 sanat sezonu "Küçük İşler" sergisiyle sona erdi
YEREL HABERLER Trabzon'da 2022-2023 sanat sezonu "Küçük İşler" ...
Trabzonspor, 7 genç oyuncusunu Sebat Gençlik Spor'a kiraladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 7 genç oyuncusunu Sebat Gençlik Spor'a ...
Trabzon'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
Trabzonspor´dan Sebat Gençlik´e 7 iş birliği transferi
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Sebat Gençlik´e 7 iş birliği ...
Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten "silahlı kutlamaya hayır" çağrısı
YEREL HABERLER Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten "silahlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.