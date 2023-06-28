Trabzonspor, Orsic´i açıkladı



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Mislav Orsic´in transferi için kulübü Southampton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) bildirdi.Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu kanat oyuncusu Mislav Orsic ve kulübü Southampton ile prensip anlaşmasına vardı. Kanat ve forvet oynayabilen 30 yaşındaki Orsic bu akşam saat 23.40 sıralarında İstanbul´da olacak. Hırvat oyuncu yarın akşam ise Trabzon´a gelerek Cuma günü takıma katılacak. Bordo mavililer, Southampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan futbolcu için 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-06-28 20:35:20



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