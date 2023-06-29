Can dostu 'Boran' sahibinin yol arkadaşı



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da Özge Baysal, `yol arkadaşı´ olarak tanımladığı `Boran´ adlı Golden cinsi köpekle, toplu taşımada birlikte seyahat ediyor, market ve pazar alışverişine çıkıyor. Sahibinin alışveriş poşetlerini ağzıyla taşıyan `Boran´, sevimliliğiyle esnaf ve mahallenin yanında market çalışanlarının da maskotu oldu. Baysal, "Boran benim yardımcım değil ama yol arkadaşım; hiç ayrılmayız, aramızda güçlü bir bağ var" dedi.

Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde, hayvansever Özge Baysal´ın 7 yaşındaki köpeği Boran, çarşı alışverişlerinde sahibine yardım ediyor. Market, bakkal, kasap, eczane gibi yerlere giderken sahibine eşlik eden Golden cinsi köpek, alışveriş bitiminde poşetleri taşıyor. Köpeği ağzıyla poşet taşırken gören mahalleli, ona sevgi gösterisinde bulunuyor. Yakın mesafelere sahibiyle yürüyerek giden Boran´ı toplu taşıma aracında görenler de şaşırıyor. Mahallelinin maskotu olan Boran'ın, sahibine yardım ettiği görüntüler de sosyal medyada ilgi görüyor.

`ELİMDE NE VARSA TAŞIMAK İSTİYOR'

Köpeği Boran´ı 35 günlükken aldığını ve 7 yıldır hiç ayrılmadıklarını söyleyen Özge Baysal, "1 yaşındayken yolda bulduğu şişe gibi şeyleri ağzında taşımaya başladı. Şimdi de alışveriş poşetlerimi taşıyor. Markete gittiğimizde bana yardım mı etmek istiyor, ne düşündüğünü bilmiyorum ama muhakkak elimde ne varsa taşımak istiyor. Dışarıda insanlar bunu gördükçe hayret ediyor ve Boran´ı seviyor. İlk zamanlarda Boran´ı marketin kapısında bırakıp alışverişimi yapardım. Markettekiler de `içeri çağır, dışarıda beklemesin´ dedikten sonra içeri girmeye başladık. Trabzon´da gitmediğimiz hiçbir market, bakkal, eczane, hastane kalmadı. Hiç ayrılmayız, aramızda güçlü bir bağ var" dedi.

`BORAN´I SEVE SEVE ARACA ALIRLAR´

Mahallelinin Boran´ı çok sevdiğini anlatan Baysal, "Boran´ı gören teyzeler bayılıyor. Bize getir, deyip pencereden yiyecek atıyorlar. Yürüyemediğimiz mesafelerde seyahat ediyoruz. Dolmuşçu abilerimiz bizi hiç boş geçmez, Boran´ı seve seve araca alırlar. Arabayla gezmeye bayılıyor. Sosyal medya hesabımda da yardım ederken, poşet taşırken, dolmuşta seyahat ederken. Gayet eğleniyoruz, orada da hayran kitlesi var. Boran benim yardımcım değil ama yol arkadaşım. Bu yola beraber başladık, beraber gidiyoruz" diye konuştu.

`HAYVANLAR HAYATIMIZA IŞIK SAÇIYOR´

Baysal, köpeği `Boran´ı ve tüm hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Onu kendi canımdan görüyorum. Boran benim hayatımın ışığı, olmazsa dünyam karanlık olur. Sadece Boran değil, tüm hayvanlar hayatımızın neşesi. Tüm hayvanları sevelim, onlar hayatımıza ışık saçıyor. Elimden geldiğince sokaktaki hayvanlara yardım etmeye çalışıyorum. Umarım tüm insanlarımız bu özveriyi gösterir" ifadelerini kullandı.

`ŞOFÖR KOLTUĞUNA BİLE ALIRIM´

Boran´ın toplu taşıma aracına binince mutlu olduğunu söyleyen minibüs şoförü İhsan Şahin, "Bizim müşterimiz diyebilirim. Onu insanlardan ayırmıyoruz. Sevecen, cana yakın, mahallemizin gülü. Bazı arkadaşlar tedirgin oluyor ama onu şoför koltuğuna bile alırım. Dolmuşa binince çok mutlu oluyor. Hele sevildiğini hissedince daha da mutlu oluyor. İlk defa bunda gördüm. Ağzında ekmek, domates taşıyor. Çok enteresan bir hayvan" dedi.

`BİZE DE BİRİ ÖYLE YARDIM ETSE, DİYORUZ´

Mahallede oturan Yusuf Batur da "Boran mahallemizin maskotu, 10 numara köpek. Kim görse seviyor, öyle bir özelliği var ki annesi ne verirse taşıyor evine götürüyor; akıllı bir köpek. Boran marketten çıkarken görünce imreniyoruz. Poşetleri ağzında taşıyor. Hani bize de biri öyle yardım etse diyoruz" diye konuştu.

Mahallenin bakkalı İsmet Çakır ise "Buraya günde 2-3 kez gelir. Mahallemizin maskotu. Poşetleri ağzında taşır. Mahallede onu seven çok. Sahibine yardım ediyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-06-29 09:59:09



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