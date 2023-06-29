Trabzonspor'un yeni transferleri Orsic ve Joaquin kente geldi



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, yeni sezon hazırlıklarına katılmak için Trabzon'a geldi.

Yeni sezon öncesinde transferler çalışmalarına devam eden Trabzonspor, stoper Joaquin Fernandez ve kanat forvet Mislav Orsic ile anlaşma sağladı. Dün akşam İstanbul'a giden futbolcular, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bu akşam saat 22.00 sıralarında tarifeli uçakla Trabzon'a geldi. Bordo mavili taraftarlar, takımlarının yeni oyuncularını havalimanı çıkışında tezahüratlar ve çiçekle karşıladı.

ORSİC: HOCAMIZIN ETKİSİ VAR

Havalimanı çıkışında konuşan Mislav Orsic, taraftarların sıcak karşılaması karşısında etkilendiğini belirtti. Taraftara teşekkür eden Orsic, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hocamızla beraber çalışmıştık zaten. Bu kararı almamda hocamızın etkisi var. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse şehirle alakalı çok soru sormadım. Ufak detayları konuştuk. Burada olmaktan mutluyum. Ben burada futbol oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Muhtemelen 99 numarayı giyeceğim. Uğurlu rakamım diyebiliriz. Türk.e'yi öğrenmeye çalışacağım" dedi.

FERNANDEZ: DOĞRU KARAR ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden Joaquin Fernandez, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Kararımız hızlı gelişti. Başarılar kazanabilmek ve başlamak adına sabırsızlanıyorum. Herhangi bir takıma gitmeden önce kulüple ilgili bilgiler almak istersiniz. Ben de takibi burada daha önce oynayan ve şu anda oynayan futbolcularla konuşma fırsatı buldum. Burada olmaktan dolayı, Trabzonspor renkleriyle oynamaktan çok mutluyum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Hocamızla ve burada oynayan takım arkadaşlarımla görüşme imkanım oldu. Sonrasında karar almak kolay oldu. Görüşmeler sonrasında doğru karar aldığımı düşünüyorum. Şampiyonlukla ilgili çok video gördüm. Onları tekrar yaşamak için buradayım. 20 numara giyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bordo mavililerin yarın başlayacak çalışmalarına katılacak olan oyuncular, kendilerini bekleyen araçla konaklayacakları otele hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların alandan çıkışları

Açıklamalar

Taraftarlardan görüntüler

Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-06-29 23:43:37



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