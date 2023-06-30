Trabzonspor, Joaquin Fernandez'in maliyetini açıkladı

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, 27 yaşındaki stoper Joaquin Fernandez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, İstanbul´da sağlık kontrolünden geçen ve dün akşam kente gelen Joaquin Fernandez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İspanyol stopere 2023-24 sezonunda 1.3 milyon Euro, gelecek sezon ise 1.4 milyon Euro ödenecek. Menajerlik ücreti olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4.4'ü oranında ödeme yapılacak. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-06-30 11:40:33



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