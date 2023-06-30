Taksi yayla yolunda terk edilmiş, sürücü ise 10 kilometre mesafede ölü bulundu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon),(DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde taksici Hüseyin Aslan (50), yayla yolunda terk edilmiş ve kanlar içinde olan aracının 10 kilometre aşağısında, dere kenarında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İlçenin Oylum Mahallesi´nde 61 SY 053 plakalı taksi yolda camları kırılmış, koltukları kanlı, terk edilmiş halde görüldü. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekiplerinin incelemesinde aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Aslan'a ait olduğunu belirlendi. Aracın dışında bıçak tespit edilirken, sürücü Aslan'ın 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Aslan´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2023-06-30 12:08:36



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