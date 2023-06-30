Uzungöl'de bayram yoğunluğu



Yaşar FALCI/ÇAYKARA(Trabzon),(DHA)-TRABZON'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, bayram tatili ile yoğunluk yaşandı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de otel, pansiyon ve dağ evleri tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Turizm acenteleri ile işletmeler, mevcut rezervasyonların uzatıldığını, hareketliliğin bayram sonrasına da yansıyacağını bildirdi. 2 günde 20 bin aracın giriş-çıkış yaptığı Uzungöl'de, kuyruklar oluştu.

'HERKESE GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM'

Bayram tatilini değerlendirip, eşi ile Karadeniz turuna çıktıklarını belirten Ercan Yılmaz, "Gaziantep'ten buraya eşim ile geldik; tatilimiz vardı. Çok güzel yerler buralar. Daha önce hiç gelmemiştim. Fotoğraflardan görüyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Herkese gelmesini tavsiye ederim" dedi.

'İNSAN KENDİNİ TABLODAYMIŞ GİBİ HİSSEDİYOR'

Turla Karadeniz'e geldiklerini söyleyen Nusret Durmaz da "Adıyaman'dan geliyoruz. Burası çok güzel. Suyu, havası, doğası muhteşem. Herkesin ölmeden mutlaka gelmesini öneririm" diye konuştu.

Uzungöl'ü daha önce fotoğraflarda sık sık gördüklerini söyleyen Fatih Başar ise "Adana'dan buraya geliyoruz. Burası, Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Aile ile gelinebilecek muhteşem bir yer. Bol bol fotoğraf çekildik. İnsan kendini tablodaymış gibi hissediyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Yaşar FALCI

2023-06-30 13:20:16



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