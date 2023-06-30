Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

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TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanla, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon ve aerobik çalışma gerçekleştirildi. Milli takımlarda görev alan oyuncular idmanda yer almadı.

Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 18.00´de yapacağı antrenmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Sinan UÇAR

2023-06-30 15:11:52



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