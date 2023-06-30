Trabzonspor Orsic´i aldı, Taha´yı Göztepe´ye gönderdi

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzaladı. Orsic´in transferi için Southampton´a 2 milyon 400 bin Euro ödendi. Bordo-mavili ekip bu transfer için genç savunmacı Taha Altıkardeş'i de bonservisiyle birlikte Göztepe'ye verdi.
Yeni sezon transferlerini sürdüren Trabzonspor, Southampton´da forma giyen Mislav Orsic´i transfer etti. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada, Orsic´in transferi için Southampton´a bonservis bedeli olarak 3 taksitle 2 milyon 400 bin Euro ödeneceği belirtildi.
GENÇ TAHA, GÖZTEPE'YE TRANSFER OLDU
Futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde ise elde edilecek transfer gelirinden bonservisin kalan taksitleri düşülüp yüzde 20´si Southampton´a verilecek. Orsic'e karşılık ayrıca, genç oyuncu Taha Altıkardeş aynı şirketin yönettiği TFF 1´inci Lig ekibi Göztepe´ye bonservisiyle birlikte verildi.
2 SEZONDA 40 MAÇA ÇIKARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK
Anlaşma gereği, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıl anlaşılan Orsic´e bu sezon ve gelecek sezon için 1 milyon 600 bin Euro ödeme yapılacak. Orsic´in her iki sezonda toplam 40 maça çıkması halinde sözleşmesi uzayacak ve 2025-26 sezonunda 1 milyon 800 bin Euro ödeme yapılacak. Futbolcunun menajerine de Orsic´e ödenecek tutarın yüzde 3'ü ödenecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-06-30 22:34:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.