Trabzonspor Orsic´i aldı, Taha´yı Göztepe´ye gönderdi



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzaladı. Orsic´in transferi için Southampton´a 2 milyon 400 bin Euro ödendi. Bordo-mavili ekip bu transfer için genç savunmacı Taha Altıkardeş'i de bonservisiyle birlikte Göztepe'ye verdi.

Yeni sezon transferlerini sürdüren Trabzonspor, Southampton´da forma giyen Mislav Orsic´i transfer etti. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada, Orsic´in transferi için Southampton´a bonservis bedeli olarak 3 taksitle 2 milyon 400 bin Euro ödeneceği belirtildi.

GENÇ TAHA, GÖZTEPE'YE TRANSFER OLDU

Futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde ise elde edilecek transfer gelirinden bonservisin kalan taksitleri düşülüp yüzde 20´si Southampton´a verilecek. Orsic'e karşılık ayrıca, genç oyuncu Taha Altıkardeş aynı şirketin yönettiği TFF 1´inci Lig ekibi Göztepe´ye bonservisiyle birlikte verildi.

2 SEZONDA 40 MAÇA ÇIKARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Anlaşma gereği, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıl anlaşılan Orsic´e bu sezon ve gelecek sezon için 1 milyon 600 bin Euro ödeme yapılacak. Orsic´in her iki sezonda toplam 40 maça çıkması halinde sözleşmesi uzayacak ve 2025-26 sezonunda 1 milyon 800 bin Euro ödeme yapılacak. Futbolcunun menajerine de Orsic´e ödenecek tutarın yüzde 3'ü ödenecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-06-30 22:34:25



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