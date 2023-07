Bir Trabzon klasiği; Kurban Bayramı'nda `yorgun mermi´ kabusu

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da her fırsatta silaha sarılıp havaya kurşun sıkanlar Kurban Bayramı´nın da tadını kaçırdı. Yomra ilçesinde bayram günü, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, seyir halindeki aracın ön camından girdi. Sürücü Faruk Abdioğlu ile yanındaki çocuğu, kurşunun hedefi olmaktan kıl payı kurtuldu. Vakfıkebir'de de Anıl Sağlam´ın evinin çatısını delen kurşun çocuk odasının tavanına saplandı.

Kentte iki yıl önce fındık bahçesinde maganda kurşununun hedefi olan Emir Yuşa Atıcı´nın (15) Türkiye´yi yasa boğan ölümü sonrası `Mutluluğa kurşun sıkmayın' sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyaları kentte kısmen olumlu sonuçlandı ancak son günlerde tüm uyarılara rağmen `yorgun mermi´ vakalarının yeniden tırmandığı görüldü. Seçim kutlamalarında tutukluk yapan silahla kendisini vuran 1 kişinin öldüğü, 1´i çocuk 4 kişinin yaralandığı, pencereyi delen kurşunun hedefi olmaktan 1 çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu ve en son parkta oynarken başına yorgun mermi isabet etmesiyle 1 çocuğun yaşamını yitirdiği kentte; havaya kurşun sıkanlar Kurban Bayramı´nın tadını kaçırdı.

MERMİ ARAÇ CAMINI DELDİ

Yomra ilçesinde bayram günü, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, seyir halindeki aracın ön camını delerken, sürücü Faruk Abdioğlu ile yanındaki çocuğu, kurşunun hedefi olmaktan kıl payı kurtuldu.

ÇATIYI DELEN KURŞUN TAVANA SAPLANDI

Vakfıkebir ilçesine bağlı Caferli Mahallesi´nde ise bayramın ikinci günü havaya sıkılan silahtan çıkan kurşun, Anıl Sağlam´ın yazlık evinin çatısını delip, çocuk odasının tavanına saplandı. Ailenin evde olmayışı, olası faciayı önledi.

`ARTIK BAYRAMI KÖYDE GEÇİRMEK İSTEMİYORUM´

Anıl Sağlam, evin çatısından giren yorgun merminin kızı Mira´nın (5), odası tavanına isabet ettiğini, belirterek, "Normalde eve akşamdan gelecektik, eşim 'Akşam çıkmayalım sabah gideriz' dedi. Eğer erken gelseydik evde olacaktık. Köye geldiğimizde bu korkunç manzarayla karşılaştık. Akşam gelmiş olsak başımıza beklide çok kötü şeyler gelecekti; Allah korudu bizi. Çok üzgünüz. Moralimiz çok bozuldu artık bayramı köyde geçirmek istemiyorum. O yüzden gördüğümüz bu manzaradan sonra geri döndük. Mermi çekirdeğini çocuğumun odasında görünce başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Gözümün önünden film şeridi gibi birçok şey geçti" diye konuştu.

`BAYRAMLARI KANA BULAMAYALIM´

Kentte en son yorgun mermiyle hayatını kaybeden çocuğa çok üzüldüğünü söyleyen Sağlam, "Çocuğuma sarıldım öptüm. Böyle bir duygusal anlar yaşadık. Kızım köyü çok seviyordu. Severek geldiğimiz yerde maalesef başımıza çok acı bir olay gelebilirdi. Mermi çocuğumun odasına düştü. Fakat bu mermi eşime bana veya çocuğuma da gelebilirdi. Bayramları coşkuyla karşılamamız gerekir. Bayramlar bizim için çok özeldir ama bu coşkulu karşılama silahla olmamalı. Havaya sıktığımız her mermi bir kaza kurşunu olarak tekrar geri dönecektir. Bu kutlamaları en samimi şekilde birbirimize sarılarak dostça ve kardeşçe kutlayalım. Bayramları kana bulamayalım. Bayramlarda silah kullanmayalım" dedi.

'BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Kurşun isabet eden araçlarından korkuyla indiklerini anlatan Faruk Abdioğlu da "Oğlum ile birlikte arabadaydık. Bir anda ön camdan içeriye mermi girdi. Hemen araçtan çıktık. Büyük korku yaşadık. Jandarmaya haber verdik. Havaya sıkılan her kurşunu çocuğunuza sıkmış gibi düşünün. Bu zevkten artık vazgeçilsin. Bu işin takipçisi olacağım. Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kentte yorgun mermi vakaların artması üzerine jandarma ve polis teşkilatları bünyelerinde kurulan özel dedektif ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyip, silahları ateşleyenleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR

