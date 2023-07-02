Trabzonspor, pas çalışması yaptı

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Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 10.00´da teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrrenmanın son bölümünde ise aerobik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almazken, bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR

2023-07-02 14:41:46



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