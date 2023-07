Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Sıfırdan başlıyoruz ve önümüzde çok iyi bir gelecek var. Çalışmaya aç, verilen görevleri yerine getirmeye çalışan çok iyi bir oyuncu grubu görüyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor´da teknik direktör Nenad Bjelica yarın başlayacak Slovenya kampı öncesi basın toplantısı düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik adam gelecek sezon planlaması, takımın son durumu ve Slovenya kampına dair değerlendirmeler yaptı.

Takımın Slovenya kampı öncesi son durumu hakkında bilgi veren Bjelica, "30 Haziran´da çalışmalar başladık. Milli takımda olan oyuncular bizimle değildi, izinli olan oyuncular vardı. 16 oyuncuyla başladık, şu an aramıza katılanlarla birlikte toplam 21 artı 4 kaleciyle çalışıyoruz. Grubun geneline bakınca yeni bir enerji görebiliyorsunuz. Çalışmaya aç ve istekle bekleyen bir oyuncu grubu oldu. Aramızda çok genç arkadaşlarımız da var, kiralıktan dönenler var. Diğer oyuncular aramıza ayın 9´unda Slovenya kampında katılacak, orada hep birlikte olacağız. Slovenya kampında toplam 33 veya 34 kişi sayısına ulaşacağız milli takımdan dönecek oyuncularla birlikte" dedi.

"4-3-3 OYNAYACAĞIZ"

Yeni sezonda aklındaki oyun planı hakkında konuşan Bjelica, "Aramıza bu sene yeni katılan oyuncular oldu. Bunlardan Orsic ve Fernandez takıma adapte oldu, Kourelis ise önümüzdeki hafta bizimle olacak. Takım arkadaşları yeni gelen oyuncuları çok iyi karşıladı, onlar da bunun karşılığını verdi ve çok iyi çalışma fırsatı bulduk adaptasyonla birlikte. Sezonun son maçlarına bakınca aklınızda bir şablon oluşmuştur, genel olarak 4-3-3 sisteminde oynadık. Bu sene özelinde sistemde değişiklikler olabilecek ama genel olarak düşündüğümüz sistem 4-3-3 olacak. Ben de geçen sezonun son maçlarında cezalılar ve sakatlıklar sebebiyle sistem değişikliğine gitmek zorunda kaldım. Sezon içinde ihtiyaç dahilinde gidebiliriz ama genel olarak sistem 4-3-3 olacak" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEM HERKESİ MUTLU ETMEK"

Sahada mücadeleci bir takım oluşturmak istediğini anlatan Hırvat teknik adam, "Aldığımız ve aramıza kattığımız katacağımız bütün oyuncular çok karakterli oyuncuların sahada vereceği savaşla birlikte, bizden ekonomik olarak imkanları daha iyi olan takımlarla aramızdaki farkı kapatıp hatta önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızdan bütün beklentimiz sahaya çıktığınızda kaç dakika olursa olsun her şeyinizi verin. Bunu yapınca evet her şeyimi verdim diyebiliyorsunuz. Futbolcu böyle durumlar vardır. Her şeyi yapsanız da kaybedebilirsiniz veya kazanabilirsiniz. Her şeyi yaparsanız ve taraftar sahadan mutlu ayrılıyorsa işimizi doğru yapmışızdır demektir. Bu anlamda takıma ve kente uygun olduğumu düşünüyorum. Bütün mücadelem taraftarı, herkesi mutlu edip takımı ait olduğu yere taşıyabilmek" diye konuştu.

"GELİŞİMLERİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

Yeni sezonda genç oyunculara şans vereceğini ifade eden Bjelica, "Trabzonspor her zaman üretmeye çalışan, ürettiği oyuncularla iyi değere sahip oyuncuları üretmeyi başarmış bir takım Örneğin Uğurcan ve Abdülkadir. Bu isimler altyapıdan çıkmış önemli değerleri olan oyuncular ve bu oyunculara olduğu gibi diğer genç oyunculara yardım edebilmeyi, daha fazla genç oyuncu çıkartıp daha fazla şans verebilmeyi düşünüyoruz. Genç oyunculara şans verme konusunda, hepsine şans verebileceğimizi görüyorsunuz. Onlardan beklentim sahaya çıkınca A takıma hazır olduklarını takıma faydalı olabileceklerini göstermeleri. Bazı oyuncu 18 de bazı oyuncu 21 yaşında hazır olabiliyor. Trabzonspor bu seviyeyi koruyabilmek adına oyuncu satışı yapmak zorunda ama yine ligin en iyi kadrolarını kurabilmek için o seviyeyi korumak zorunda. Sezon boyunca hep bu çalışmaları yapacağız" dedi.

"ŞANS SUNMAKTAN KORKUMUZ OLMAYACAK"

Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalayan genç oyuncuların Slovenya kampında çalışmalara katılacağını açıklayan Bjelica şöyle konuştu: "U19 takımından 5 oyuncumuz ve yeni 2 oyuncumuz bizimle beraber Trabzon etabında vardı ve Slovenya kampında bizimle olup çalışacak Kamptan dönünce bizimle antrenmanlara devam edecek ve bu oyuncular bizimle çalışıp U 19 takımıyla maçlara çıkacak. Hak eden oyuncular olduklarını biliyoruz ama gelişimlerini takip edip, neleri daha iyi yaptıklarını görüp sirkülasyon adına daha çok hak eden varsa veya devam etmemesi gereken başka oyuncu varsa değişimler yaparak sürekli hazır halde tutacağız. İçlerinden herhangi bir oyuncu A akıma faydalı olabileceğini gösterirse o şansı sunmaktan korkumuz olmayacak. Şu an bizimle antrenmanda çalışan genç oyuncularımız Oğuzhan, Salih, Poyraz, yeni transfer olan Onuralp, Abdurrahman ve geçen sene de takımda olan Ali"

"LAHTIMI İÇİN YÖNETİM KARAR VERECEK"

Trabzon kampına izin almadan katılmayan Mountassir Lahtimi hakkındaki soruyu yanıtlayan Bjelica, "İzinsiz olarak Trabzon´da kampın ilk etabına katılmadı ama kendisi halen takımımızın kontratlı oyuncusu. Takımdaki geleceğiyle ya da cezasıyla alakalı olarak yönetimimiz karar alacak" cevabını verdi.

"ÇALIŞMAYA AÇ BİR OYUNCU GRUBU VAR"

Bjelica, yeni transferlerle birlikte takımda iyi bir enerjinin oluştuğunu belirterek şöyle konuştu: "Geçen sezon takıma katıldığım ilk anda bile takımımız sıkıntılı bir dönemdeydi. Takımın geneline bakınca ayrılacaklar vardı, bizimle olmayacağını bilenler ve uğruna mücadele edilecek bir durum olmadığını bilenler vardı. Sezonun son maçlarında özellikle bugün aramızda olan ve bu sezon aramızda olacağını bildiğimiz 4-5 oyuncuyu görebilme fırsatı bulup şans verdik. Onların da biz geri dönüşleri çok iyi oldu ve çok iyi bir enerji oluştu, birbiriyle sıkı arkadaş olan bir oyuncu grubu oldu.Sıfırdan başlıyoruz ve önümüzde çok iyi bir gelecek var. Çalışmaya aç, verilen görevleri yerine getirmeye çalışan çok iyi bir oyuncu grubu görüyoruz. Bu oyuncu grubunu fizik, taktik ve teknik olarak daha iyi hale getirebilmeye çalışıyoruz. Geçen seneden bu seneye kalan en önemli şeylerden bir tanesi, oyuncular benim çalışma şeklimi, oyun sistemimizi düşünme tarzımızı öğrenip yanıtlar verme fırsatı bulduk. Biz de bunların geri dönüşlerinden çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum"

"KARARI YÖNETİM ALACAK"

Maliyeti yüksek oyunculardan Bartra, Bardhi, Denswil ve Gomez gibi oyuncuların yeni sezonda olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Bjelica, "Bu kararları yönetim alacak. Kulübün ekonomik durumunun farkındayız ve kulübün alacağı bütün kararlar doğrultusunda ilerleyeceğiz" dedi.

"UZUN BOYLU SAVUNMA OYUNCUSU BAKIYORUZ"

Takımdaki oyunculardan genel anlamda memnun olduğunu ve savunmaya oyuncu arayışında olduklarını açıklayan Bjelica, "Uzun boylu savunma oyuncusu aldığımızı ve yine bu yönde baktığımızı ifade edebilirim. Takımımız, hem genel hem de fiziksel olarak güçlü olmalı ve iyi futbol oynayabilmeli. Merkez orta saha için elimizdeki oyunculardan mutluyuz. 6 numara için elimizde Siopis, Kourbelis, Doğucan ve Flavio var. 8 numarada Dorukhan ve Bakasetas var. 10 numarada Abdülkadir ve Bardhi var. Bütün olarak düşününce mutlu olduğumuzu ifade edebilirim. Transfer sezonu açık olduğu sürece oluşacak fırsatları gelip gidecekleri düşününce her şey olabilir genel olarak orta sahadaki oyunculardan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yapılacak tekliflere göre Uğurcan´ın takımdan ayrılması halinde yerine kaleci transferi yapılacağını belirten Bjelica, "Aramızdan herhangi bir oyuncu ayrılırsa onun bölgesini dolduracak yeni oyuncuyu aramıza katacağız ama federasyonun açıklamalarına bakınca 14 yabancı durumu da var. Aramızdan Türk oyuncu ayrılırsa onun yerini dolduracak yeni oyuncuları aramıza katmaya çalışacağız" sözlerini sarf etti.

"ORSIC VE FERNANDEZ İLE GÖRÜŞTÜK"

Geçmişte Trabzonspor´da oynayan golcü Sörloth hakkındaki soruyu yanıtlayan Bjelica, "Sörloth geçen sezon yaptıklarıyla ve çıkardığı iyi işle birlikte İspanya´nın belki çok büyük takımlarına ve belki daha başka büyük takımlara gidecektir. Sörloth gibi bir oyuncuyu buraya katmak olmayacaktır. Onun özelinde çok daha iyi takımlara gidebileceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Takımın son transferlerinden Orsic ve Fernandez ile transfer öncesinde görüştüğünü açıklayan Bjelica, şöyle konuştu: "Orsic ve Fernandez´in, buraya gelmeden önce takım ve şehirle alakalı öğrenmek istedikleri şeyler vardı. Onlara bu konuları anlattım, kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalıştım. Kourbelis ile benim katılımımdan önce görüşmeler başlamıştı ve bizimle beraber olmasından çok mutluyum. Tüm oyuncularımızın taraftara hak ettikleri mutluluğu vereceğinden şüphem yok"

"LİMİTTEN FAZLA OYUNCU ALMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Transfer edileceği iddia edilen Petkovic ile Slovenya kampında görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yanıt veren Bjelica, "Yabancı sayısına bakınca elimizde 13 yabancı ve limite bakınca şu an aramıza fazla oyuncu katabilme şansımız yok gibi gözüküyor. Limitten fazla oyuncu almamaya çalışıyoruz. Genç oyuncu ve bize uygun olursa Hırvat, İspanyol, Alman olması herhangi bir şey değiştirmeyecek. Oyuncunun genç ve yetenekli olmasını değerlendiriyoruz Slovenya´da kamp yapacağımız otelde ve daha önce çalıştığım oyuncularla onları görme fırsatım olacaktır ama transfer konusunda kendi aramızda görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bazı isimler medyaya yansımadı" şeklinde konuştu.

"AYRILAN OLURSA YERİNE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Yeni transferler yapılabileceğini işaret eden Bjelica, "Transfer sezonu açılalı 3-4 gün oldu diyebiliriz ve buna rağmen aramızda 3 oyuncu var. Aramıza yaklaşık 6 oyuncu katmayı düşündüğümüzü söylemiştik. Bunları aramıza katabilmek, yine ayrılacak oyuncular olursa yerlerine oyuncu alabilmek için 2 ay süremiz var ve bu konuda yoğun şekilde çalışıyoruz. Şu an santrafor olarak elimizde Gomez, Umut, Enis ve Poyraz var. Herhangi birinin ayrılması durumunda yerlerini en iyi şekilde dolduracak, iyi özelliklere sahip oyuncular için çalışmalarımızı yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

