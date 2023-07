Boks hakemi annenin ringlerde büyüyen oğlu, `lösemiye kroşe atmak´ için kan bekliyor

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)TÜRKİYE´nin ilk kadın boks hakemi Nazan Savaş´ın (30), Trabzon´da görev aldığı Dünya Boks Şampiyonası´nda müsabaka sonrası ringden inip, sandalyede üzerinde uyurken üzerini örttüğü lösemi hastası oğlu Alp Rüzgar (4), tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuşmak için mücadele veriyor. Oğlunun tedavisi sürecinde hakemliğe ara verip, 'lösemiye kroşe atabilmek' için kan ve trombosit desteği çağrısında bulunan anne Savaş, "Ringlerde büyüttüğüm oğlumun üzerini sevgimle örtüyorum fakat yetmiyor. Evladım için 0 Rh pozitif kan ve trombosit ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye´nin ilk kadın profesyonel boks hakemi 2 çocuk annesi Nazan Savaş, bir yandan mesleğini yaparken diğer yandan da lösemi hastası oğlu Alp Rüzgar´ı hayata bağlamak için mücadele veriyor. Küçük oğlunun tedavisi için mesleğine ara verip yeniden ringlere dönen anne, 1,5 ay önce enfeksiyon geçirip, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören oğlunun başında, ringlerde olduğu gibi ter döküyor.

HASTANEDE EVLAT NÖBETİ

Trabzon´da 9 ay önce düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası sırasında ringden inip sandalyede uyuyan oğlunun üzerini örttüğü anlar ile yüreklere dokunan Nazan Savaş´ın oğlu Alp Rüzgar, 2 yaşındayken yakalandığı lösemiye `kroşe´ atabilmek için 0 Rh pozitif kan ve trombosit bağışçısı arıyor. Enfeksiyon nedeniyle gözünden ameliyat olan ve günde 4 ünite trombosit takviyesi yapılmayı bekleyen oğlu için hastanede nöbet tutuyor. Ringlerde büyüttüğü evladının iyileşeceği günü umutla bekleyen Savaş, lösemiye karşı anne sevgisiyle oğlunun elinden tutup, destek vermeye çalışıyor. Oğlunun, lösemiye karşı verdiği zorlu savaşta bir an olsun ayrılmayan Nazan Savaş, bağışçılardan destek bekliyor.

`GÜNDE 4 ÜNİTE 0 RH POZİTİF KAN VE TROMBOSİT GEREKİYOR´

Alp Rüzgar´ın son durumu hakkında konuşan Savaş, "Lösemiye karşı tedavimiz iyi gidiyordu fakat kemoterapi nedeniyle bağışıklığı düşük olduğu için oğlumda enfeksiyon başladı. 1,5 aydır hastanedeyiz ve bu süreçte antibiyotikler tedaviye çok olumlu yanıt vermedi. Enfeksiyon yayılınca oğlum gözünden operasyon geçirdi. Birkaç gün önce de idrar yollarında kanaması başladı. Kanama kesici ilaçları bulmakta başta biraz zorlandık fakat oğlum şu an bu ilaçla birlikte biraz daha iyi gibi. Alp´in tedavisinin daha iyiye gitmesi için şu an günde 4 ünite kan ve trombosit gerekiyor" dedi.

`OĞLUM ZOR BİR SAVAŞ VERİYOR´

Oğlu Alp Rüzgar için donör desteği beklediklerini de belirten anne Savaş, "Oğlum küçücük bedeniyle zor bir savaş veriyor fakat bu savaşı da yeneceğinden umutluyum. Ringlerde büyüttüğüm oğlumun üzerini sevgimle örtüyorum fakat yetmiyor. Evladım için 0 Rh pozitif kan ve trombosit ihtiyacımız var. Gönüllülerden evladım için acil kan desteği bekliyoruz. Kızılay´a veya bulunduğumuz hastaneye oğlumun adıyla bağış yapabilirler" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-04



