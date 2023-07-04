Protezi çıkan hasta, ambulans helikopterle 20 dakikada hastaneye ulaştırıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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Selay SAYKAL/ KÖPRÜBAŞI (Trabzon), (DHA)TRABZON'da, kalça protezi çıkan V.K. (75), 'Hava 61' ambulans helikopteriyle 20 dakikada hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından o anları paylaşarak, "Hava ambulansların farkı, çoğu vakada 'Hayat' farkıdır" dedi.

Köprübaşı ilçesi Arpalı Mahallesi'nde ikamet eden V.K.'nin kalça protezi yerinden çıkınca, ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 'Hava 61' ambulans helikopter, hastayı kent merkezindeki hastaneye hızla nakletmek üzere ilçeye sevk edildi. Mahallede güvenlik önlemi alınan yola inen helikopterle alınan V.K., Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne nakledildi. Hasta, kara yoluyla 1,5 saatte ulaşılabilecek mesafedeki hastaneye, ambulans helikopterle 20 dakikada ulaştırıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doğu Karadeniz coğrafyasında, acil durumlardaki hastalar için kullanılan 'Hava 61' ambulans helikopterin son hasta sevkine ait fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Arpalı köyünden hastaneye kara yoluyla 1,5 saatte ulaştırılması mümkün olan 75 yaşındaki hastamız, Helikopter Ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Acili'ne sadece 20 dakikada ulaştırıldı. Hava ambulansların bu farkı çoğu vakada 'Hayat' farkıdır" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-04 11:27:31



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