Trabzonspor Slovenya´ya gitti

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık kampının ikinci etabı için Slovenya´nın Kranj şehrine gitti.
Trabzonspor, 2023-24 sezonu hazırlıklarının ilk etabı olan Trabzon kampını tamamladı. Kampın ikinci etabında Slovenya´nın Kranj şehrinde çalışacak olan bordo-mavili kafile, saat 13.30´da özel uçakla Trabzon Havalimanı´ndan hareket etti. Altyapıda oynayan ve sözleşme imzalanan bazı genç oyuncular bordo-mavili kafileye dahil edildi. Ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncular 9 Temmuz´da kampa katılacak. Karadeniz ekibi, 26 Temmuz´da sona erecek Slovenya kampında 5 hazırlık maçı yapacak.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-07-04 14:05:23
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