Trabzonspor´un 2 genç oyuncusu sözleşme imzaladı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, altyapısında yetiştirdiği Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor´da teknik direktör Nenad Bjelica´nın altyapıda gelecek gördüğü oyunculara daha fazla şans vermesiyle genç oyuncular gün yüzüne çıkmaya başladı. Bordo mavili takımın alt yapısında yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.
GENÇLER BJELICA´NIN TAKİBİNDE
Forvet ve sağ kanat mevkiinde oynayan 18 yaşındaki Abdurrahman Bayram ile 19 yaşındaki ön libero Salih Malkoçoğlu, teknik direktör Bjelica´nın potansiyel gördüğü oyuncular arasında yer alıyor. Dün A takım ile Trabzon kampının son antrenmanına çıkan gençler, bugün başlayan Slovenya kampında kendilerini göstermek için çalışacak.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-07-04 14:34:00
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