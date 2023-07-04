Trabzonspor´un 2 genç oyuncusu sözleşme imzaladı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, altyapısında yetiştirdiği Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor´da teknik direktör Nenad Bjelica´nın altyapıda gelecek gördüğü oyunculara daha fazla şans vermesiyle genç oyuncular gün yüzüne çıkmaya başladı. Bordo mavili takımın alt yapısında yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

GENÇLER BJELICA´NIN TAKİBİNDE

Forvet ve sağ kanat mevkiinde oynayan 18 yaşındaki Abdurrahman Bayram ile 19 yaşındaki ön libero Salih Malkoçoğlu, teknik direktör Bjelica´nın potansiyel gördüğü oyuncular arasında yer alıyor. Dün A takım ile Trabzon kampının son antrenmanına çıkan gençler, bugün başlayan Slovenya kampında kendilerini göstermek için çalışacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-04 14:34:00



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