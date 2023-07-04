Trabzonspor, Taha´nın sözleşmesine madde ekletti



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, Mislav Orsic transferi karşılığında bedelsiz olarak Göztepe´ye gönderdiği Taha Altıkardeş için yapılan anlaşmaya yüzde 20 pay ve ön alım hakkı maddesi ekletti.

Trabzonspor´un geçen sezon 17 milyon TL bonservis ve şampiyonluk bonusuyla Bursaspor´dan transfer ettiği Taha Altıkardeş, Southampton´dan transfer edilen Mislav Orsic karşılığında aynı şirketin yönettiği Göztepe´ye gönderildi. Orsic´in yüksek maliyetini düşürmek adına yapılan anlaşmaya göre Taha´nın sözleşmesi feshedilerek bedelsiz olarak İzmir ekibine gönderildi.

YÜZDE 20'Sİ TRABZONSPOR'A ÖDENECEK

Bordo-mavili kulüp, 19 yaşındaki stoperin transferinde sözleşmesine 2 madde ekletti. Buna göre genç Taha´nın, yurt içi veya yurt dışında bir başka kulübe gitmesi halinde transfer bedelinin yüzde 20'si Trabzonspor´a ödenecek. Ayrıca, Taha´nın transferi için yurt içinden teklif alması halinde, öncelik hakkı Trabzonspor´da olacak.

TAHA ALTIKARDEŞ: HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK

Taha Altıkardeş, Trabzonspor'a duygu dolu sözlerle veda ederek yeni takımına katıldı. Sosyal medya hesabından taraftarlara seslenen Altıkardeş, "Büyük bir heyecanla transfer olduğum, genç yaşımda şampiyonluk yaşadığım, tecrübeler edindiğim bordo mavili formama veda ediyorum. Profesyonel hayatta bu ayrılıklar normal olsa da, kalbimde nice güzel anılarla bu güzel şehirden ayrılıyorum. Bursa´da olduğum gibi şehrinin takımının peşinde olan, şampiyon Trabzonspor taraftarını hiç unutmayacağım. Futbol güzel bir oyun ve bu oyuna renk katan Trabzonspor her zaman kalbimde olacak" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-04 16:11:17



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