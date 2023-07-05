Trabzonspor, kamp çalışmalarını sürdürdü

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TRABZON, (DHA)Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya'nın Kranj şehrinde akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve funy game gerçekleştirildi. Rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Bordo mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-07-05 23:51:10



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