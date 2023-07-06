'Yumurta' davası AYM'den döndü; 9 yıl sonra yeniden öğretmen

Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)-TRABZON'da 10 yıl önce başbakanın konvoyuna yumurta attığı iddiasıyla yargılanıp, meslekten ihraç edilen öğretmen Seçil Esmanur Erdem (51), Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Delillerin somut olmadığını ve adil yargılanma kapsamında gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğini belirten AYM'nin kararı sonrası yeniden yargılanan Erdem, haklı bulundu. Erdem, 9 yıllık hukuk mücadelesinin ardından yeniden mesleğine döndü.

Olay, 22 Kasım 2013'te Kemerkaya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde, konaklayacağı otele gittiği sırada koruma araçlarından birinin ön kısmına yumurta isabet etti. Bir binanın üçüncü katından konvoya yumurta atıp, hakarette bulunduğu iddiasıyla Kireçhane Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Seçil Esmanur Erdem, gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Erdem, serbest bırakıldı.

PARA CEZASI ALDI, MESLEKTEN MENEDİLDİ

17 yıllık öğretmen Erdem hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hapis cezası ertelenip, 7 bin 80 bin lira para cezası verilen Erdem, hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Disiplin Kurulu'nca (YDK) sürdürülen soruşturmada da Eylül 2014'te memurluk mesleğinden ihraç edildi.

AYM KARARI BOZDU, YENİDEN YARGILANDI

Mesleğine geri dönmek için Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile hukuk mücadelesi başlatan Erdem, üst mahkemelere bulunduğu temyiz itirazlarından olumlu sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bireysel başvuruyu inceleyen AYM, delillerin somut olmadığı ve adil yargılanma kapsamında gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği görüşü ile cezayı bozdu.

'EYLEM SOMUT OLARAK ORTAYA KONMADI'

Kararda, "Yargılama neticesinde mahkeme, soruşturma raporunda yapılan belirlemelere atıfta bulunarak, eylemin yumurta atılması yönünden somut olarak ortaya konulamadığı, hakaret yönünden ise sübuta erdiği sonuç ve kanaati ile davanın reddine oy çokluğu ile karar vermiştir. Alınan karar, temyiz incelemesinde; hakaret eylemi nedeniyle uygulanan disiplin cezasının ölçülü olmadığı gerekçesiyle bozulmuş. Karar düzeltme incelemesinde ise temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir" denildi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR ÇIKTI

Adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği hükmüne yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Anayasa'nın 36'ıncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin gerekçeli karar hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Trabzon İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, başvurucunun tazminat talebinin reddine, vekalet ücretinden oluşan toplam 10 bin 194 lira 70 kuruş yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine, ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi."

Bozma kararı sonrası Trabzon İdare Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Erdem'in oy çokluğu ile haklı olduğuna hükmedildi. Erdem, 9 yıllık hukuk mücadelesini kazanıp, yeniden atandığı okulda öğretmenlik mesleğine geri döndü.

'HOŞ GELDİN SEÇİL ÖĞRETMENİMİZ'

Eğitim-Sen Trabzon Şubesi de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Hoş geldin Seçil öğretmenimiz. Sendikamızın üyesi Seçil Esmanur Erdem, hukuk mücadelesini kazanarak geri döndü. 2014 yılında memuriyetten ihraç cezası verilen öğretmenimiz, sendikamızın verdiği hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararı ile memuriyete geri döndü. Bu kazanım, hepimizin umutlarını tazelemiştir. Hoş geldin Seçil öğretmenimiz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-07-06 11:58:50