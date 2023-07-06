Trabzonspor kampta, Lahtimi plajda

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor´un Faslı oyuncusu Mountassir Lahtimi, hem Trabzon hem de Slovenya kampına katılmadı. İzinsiz olarak tatilini sürdüren oyuncunun ülkesinden paylaştığı fotoğraflar tartışma konusu oldu.

2023-24 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, çalışmalarını Slovenya´nın Kranj şehrinde sürdürürken, takımın kanat oyuncularından Mountassir Lahtimi kampa katılmadı. 30 Temmuz´da başlayan Trabzon kampına da gelmeyen 22 yaşındaki oyuncu, tatilini ülkesi Fas´ta sürdürüyor. Trabzonspor´dan izinsiz olarak tatil keyfine devam eden Lahtimi, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

LAHTIMI´NIN DENİZ KEYFİNE YASAL İŞLEM

Kuzey Atlas okyanusu kıyılarında arkadaşlarıyla denizin keyfini süren ve Trabzon kampına katılmadığı için noter tespiti yapılan Lahtimi´nin rahat tavırlarına karşılık bordo mavili kulüp harekete geçti. Alınan bilgiye göre, disiplinsizliğine karşılık Lahtimi´ye kampa katılması için ihtar gönderilirken, oyuncu hakkında yasal prosedür uygulanacak. Aykırı hareketi karşısında Trabzonspor´un Lahtimi´nin sözleşmesinin feshetmesi veya kadro dışı bırakılması bekleniyor.

137 DAKİKAYA 600 BİN EURO BONSERVİS VE 300 BİN EURO MAAŞ

Abdullah Avcı döneminde İslami Dayanışma Oyunları sırasında fark edilerek, 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için Fath Union Sport kulübüne 600 bin Euro bonservis ödenmiş ve başka kulübe gitmesi durumunda kazancın yüzde 17´sinin verileceği taahhüt edilmişti. Sakatlanan Visca´nın yerine takviye olarak transfer edilen oyuncu, çıktığı 8 Süper Lig maçında 1 kez ilk 11´de yer alıp, toplam 137 dakika forma giymişti. Kadroda olduğu 22 Süper Lig maçının 14´ünde kulübede bekleyen Faslı oyuncu, geçen sezon 300 bin Euro maaş almıştı. Faslı oyuncu bu sezon takımda kalması durumunda 325 bin Euro, gelecek sezon 400 bin Euro, opsiyon kullanılırsa 2025-26 sezonunda 600 bin Euro ücret alacak.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-06 12:21:20