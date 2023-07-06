Trabzonspor Slovenya´da hazırlıklarını sürdürüyor
Selay SAYKAL/TRABZON;(DHA)-Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, Slovenya kampının üçünü gününde sabah idmanı yaptı.
Slovenya´nın Kranj şehrinde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, kampın üçüncü gününde TSİ 10.00´da sabah idmanı yaptı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yapıldı. İdmanın kalan bölümünde ise top kapma çalışması ve mini turnuva yapıldı. Antrenmanda, milli takımlardaki oyuncular yer almadı. Bordo mavililer, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-07-06 14:48:42