Trabzonspor´da kampın üçüncü günü tamamlandı

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya´da sürdüren Trabzonspor, kampın üçüncü gününü akşam idmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde yapılan idmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Rondo çalışması ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililerin idmanına milli takımlarda olan futbolcular katılmadı.

Trabzonspor, Slovenya kampı çalışmalarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-06 23:00:00