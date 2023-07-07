Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzonspor'da Hajduk Split maçı öncesi idman

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:42
        Trabzonspor'da Hajduk Split maçı öncesi idman

        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, yarın hazırlık müsabakası oynayacağı Hajduk Split maçı öncesinde günü tek idmanla tamamladı.

        Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Trabzonspor, kampın dördüncü gününde TSİ 11.00'de sabah idmanı yaptı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanda, milli takımlarda olan oyuncular yer almadı. Oyuncuların ilk bölümünde ısınma ve pozisyon oyunu çalıştığı idman taktik ve çift kale maç ile tamamlandı. 

        Bordo mavililer, Slovenya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının ilkinde yarın TSİ 12.30'da Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-07 14:41:20

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Güney Çevre Yolu Projesi'nde acil kamulaştırma kararı aldık
        Bakan Uraloğlu: Güney Çevre Yolu Projesi'nde acil kamulaştırma kararı aldık
        Yusuf Yazıcı cephesinden Galatasaray ve Beşiktaş iddialarına yanıt
        Yusuf Yazıcı cephesinden Galatasaray ve Beşiktaş iddialarına yanıt
        Trabzonspor´da kampın üçüncü günü tamamlandı
        Trabzonspor´da kampın üçüncü günü tamamlandı
        Trabzonspor Slovenya´da hazırlıklarını sürdürüyor
        Trabzonspor Slovenya´da hazırlıklarını sürdürüyor
        Trabzonspor kampta, Lahtimi plajda
        Trabzonspor kampta, Lahtimi plajda
        'Yumurta' davası AYM'den döndü; 9 yıl sonra yeniden öğretmen
        'Yumurta' davası AYM'den döndü; 9 yıl sonra yeniden öğretmen