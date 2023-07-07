Trabzonspor'da Hajduk Split maçı öncesi idman

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, yarın hazırlık müsabakası oynayacağı Hajduk Split maçı öncesinde günü tek idmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Trabzonspor, kampın dördüncü gününde TSİ 11.00'de sabah idmanı yaptı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanda, milli takımlarda olan oyuncular yer almadı. Oyuncuların ilk bölümünde ısınma ve pozisyon oyunu çalıştığı idman taktik ve çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo mavililer, Slovenya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının ilkinde yarın TSİ 12.30'da Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-07 14:41:20