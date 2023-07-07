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        Trabzon'da 3 araç kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 5 yaralı 

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:11
        Trabzon'da 3 araç kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 5 yaralı 

        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-TRABZON´da kargo minibüsü, yakıt yüklü tanker ile turistleri taşıyan minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü ile devrilerek alev alan minibüsteki 4 turist yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Akoluk  Mahallesi'nde Trabzon-Gümüşhane kara yolunda meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönünde gitmekte olan V.S. idaresindeki 25 FA 500 plakalı yakıt yüklü tanker, kavşakta T.E.'nin kullandığı 34 FCV 761 plakalı minibüs ve 61 ABU 687 plakalı kargo minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen yabancı turistlerin bulunduğu minibüste yangın çıktı. Tanker de yolun karşısındaki kaldırımda çıkarak durdu. Turistleri taşıyan minibüste çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada, minibüsteki turistler A.A., B.A., S.A ve M.A ile tanker sürücüsü V.A., yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de minibüste soğutma çalışması yaptı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-07 17:10:25

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