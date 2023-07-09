Trabzonspor'da Flavio yeniden kiralandı

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio Mederios Da Silva, Al-Taawoun´a yeniden kiralandı.

Trabzonspor´da geçen sezon Al-Taawoun´a 1 yıl süreyle kiralanan Flavio Mederios Da Silva, Suudi Arabistan ekibine yeniden kiralandı. Bordo-mavililerin Trabzon kampında çalışan ve Slovenya kampına götürülen oyuncu, anlaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

GEÇEN SENEKİ ÜCRETLE AYNI

Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 200 bin Euro bedelle kiralanan Brezilyalı oyuncu yeni sezonda Arap takımında forma giyecek. Bordo mavililer, geçen sezon da kiralık ücreti olarak Al-Taawoun´dan 200 bin Euro ücret almıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bordo-mavili takıma 2020-21 sezonunda transfer edilen oyuncuyla yıllık 750 bin Euro karşılığında 4 yıllık anlaşma yapılmış ve o dönemdeki takımı Bahia´ya sözleşme feshi olarak 1 milyon 200 bin Euro ücret ödenmişti. Trabzonspor´da istediği şansı bulamayan orta saha oyuncusu, 2020-21 sezonunda bordo mavili formayla çıktığı toplam 33 maçta 1 gol 2 asist kaydedebildi. 2021-22 sezonunda Giresunspor´a kiralanan futbolcunun çıktığı 36 maçta3 asist yaparken golü bulunmuyor. Geçen yıl gibi bu yıl da Al-Taawoun forması giyecek olan Flavio´nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-09 14:41:19