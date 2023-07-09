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        Bacağını kale direğine çarpan Fernandez, kaval kemiği ve dizinden sakatlandı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 19:24
        Bacağını kale direğine çarpan Fernandez, kaval kemiği ve dizinden sakatlandı

        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında bacağını kale direğine çarparak sakatlanan Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemlerinde kanama tespit edildi.

        Yeni sezon kampını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'un dün Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında Joaquin Fernandez, golü önlemeye çalışırken bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı. Oyundan alınıp hastaneye götürülen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. 

        KAVAL KEMİĞİNDE ÖDEM, DİZ EKLEMİNDE KANAMA

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, muayene ve görüntülemelerde Fernandez´in travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

         DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-09 19:23:53

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