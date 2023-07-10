Trabzonspor Benkovic'i kadrosuna kattı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Udinese forması giyen Filip Benkovic'i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kiralama bedeli olarak Udinese'ye 500 bin Euro ödenecek. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise İtalyan ekibine 4 taksitle 2 milyon 500 bin Euro ödeme yapılacak. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda ise Udinese'ye transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecek.

BENKOVIC'E 1 MİLYON 100 BİN EURO MAAŞI

Bordo mavili kulüp, bu sezon kiralık olarak forma giyecek Benkovic'e 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapacak. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda sözleşmesi 2+1 yıl geçerli olacak. Buna göre Benkovic'e gelecek sezon 1 milyon 200 bin Euro, 2025-26 ve 2026-27 sezonunda ise 1 milyon 300 bin Euro maaş ödenecek.

Trabzonspor'la resmi sözleşme imzalayan ve İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Benkovic, bordo mavililerin Slovenya'nın Kranj şehrindeki hazırlık kampına katılacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-10 19:51:54